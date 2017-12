Campionii europeni Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu, sărbătoriţi la CS Farul

Primire călduroasă pentru delegaţia constănţeană participantă la Campionatele Europene de tenis de masă pentru cadete, cadeţi, junioare şi juniori de la Istanbul. Campionii europeni Cristina Hîrîci şi Lucian Munteau, alături de antrenorii Liliana Sebe şi Viorel Filimon, au ajuns, aseară, la Constanţa, poposind direct în curtea Clubului Sportiv Farul, unde au fost aşteptaţi de directorul general Ilie Floroiu, de directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu, de directorul LPS “Nicole Rotaru”, Andrei Szemerjai, şi de familiile sportivilor. „Sunt rezultate foarte bune şi am dorit să le facem o primire cât mai frumoasă”, a declarat Floroiu, care i-a întâmpinat pe medaliaţi cu flori, şampanie şi focuri de artificii. „Este o primire frumoasă, ca întotdeauna. Mi-aş fi dorit să revin acasă şi cu o medalie la simplu, dar sunt mulţumită şi cu cele două medalii de aur şi cu cea de bronz de la dublu. Sper să reuşesc o evoluţie bună şi la Campionatele Mondiale de la sfârşitul anului”, a declarat Hîrîci, campioană europeană în proba pe echipe şi în cea de dublu mixt, alături de Lucian Munteanu, şi medaliată cu bronz în proba de dublu, alături de unguroaica Dora Madarasz. „Este o medalie foarte importantă pentru mine. Este prima din cariera mea de jucător. Nu mă aşteptam la ea. M-am înţeles foarte bine cu Cristina şi am reuşit împreună. Se putea mai mult şi la simplu. Poate că a contat şi oboseala, dar mă aştept la mai mult pe viitor”, a spus şi Munteanu, sportiv descoperit de antrenorul Stelian Haşoti. „Nu credeam că avem şanse la medalia de aur în proba pe echipe. A fost o finală interzisă cardiacilor. I-am spus Cameliei Poştoacă, la 2-0 şi 7-4 pentru germancă, să lupte şi să nu renunţe, iar soarta jocului s-a schimbat. A fost ceva incredibil! Apoi au venit şi celelalte două medalii. Mulţumim CS Farul, DSJ şi LPS pentru primirea făcută. Ca întotdeauna sunt alături de noi”, a declarat antrenoarea lotului de junioare, Liliana Sebe. „Speram la un rezultat bun, dar pe măsură ce competiţia înainta ne dădeam seama că se poate mai mult. Primele trei zile nu au fost foarte bune. Echipa de junioare pierduse, în grupă, meciul cu Franţa şi am zis că doar o minune ne mai poate trimite în semifinale. Fetele s-au completat una pe alta şi minunea s-a produs. La medalia de aur de la dublu mixt nici nu ne gândeam, dar Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu s-au mobilizat foarte bine, iar cu bronzul de la dublu al Cristinei am încheiat o ediţie foarte bună a Campionatelor Europene”, a declarat şi antrenorul federal Viorel Filimon. România a cucerit nouă medalii la a 53-a ediţie a CE, trei dintre acestea purtând semnătura sportivilor constănţeni.