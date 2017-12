Campionii îşi doresc victoria finală

Campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa, încheie sîmbătă campionatul la Tîrgu Jiu, împotriva echipei ce a reprezentat în acest sezon România în Cupa EHF, dar a scăpat in extremis de la retrogradare. Chiar dacă meciul nu are absolut nicio importanţă pentru configuraţia finală a clasamentului, handbaliştii pregătiţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi au plecat să îl cîştige. ”Vrem să terminăm campionatul cu o victorie, să fie de moral pentru Cupa României, competiţia care ne aşteaptă. Sînt încîntat că voi fi căpitanul echipei, acum, la sfîrşitul acestui parcurs excelent al formaţiei noastre”, a declarat George Buricea. Nu au făcut deplasarea în Oltenia Stănescu, Toma, Timofte, Stavrositu şi Adzic, tehnicienii constănţeni dorind să-i menajeze în perspectiva turneului Cupei României, programat la Braşov în perioada 15-17 mai. În schimb, vor bifa primele minute în campionatul naţional portarul Mihnea Stere şi extrema Alexandru Gălan. ”Avem un blazon de respectat. Sîntem campioni şi nu putem merge nicăieri să facem figuraţie. Trebuie să cîştigăm şi meciul cu Pandurii!”, spune tînărul Bogdan Şoldănescu, triplu campion naţional cu HCM Constanţa. În tur, Pandurii au făcut un meci mare la Constanţa, reuşind chiar să conducă în repriza a doua la şase goluri, dar fiind învinsă în cele din urmă cu 32-31. ”Am făcut un meci mai slab atunci, eram la sfîrşit de an şi foarte obosiţi, nu că acum nu am fi. Dar, vrem să cîştigăm!”, declară ferm Buricea. ”Am ajuns la ultima etapă. Este adevărat că nu mergem cu mulţi titulari, dar ne dorim continuitate în performanţă. Echipa trebuie să se păstreze în formă maximă pentru Cupa României”, a precizat şi antrenorul Lucian Râşniţă. Partida care încheie campionatul începe la ora 11.00 şi va fi arbitrată de Bogdan Anton şi Iulian Cristea (ambii din Iaşi), celelalte partide ale rundei fiind: CSM Medgidia - Universitatea Cluj, Poli Iaşi - Steaua, Poli Timişoara - Dinamo, Uztel Ploieşti - HCM Bistriţa, HCM Braşov - Minaur Baia Mare şi UCM Reşiţa - Bucovina Suceava.