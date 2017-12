Când va fi vreme de plajă la mare?

Vremea din ultimele două zile nu prea a fost pe placul tuturor turiștilor veniți la mare, pentru plajă. Veștile de la meteorologi pentru următoarele zile sunt bune; vineri, 28 iulie, va mai fi însă înnorat și va ploua, pentru ca sâmbătă și duminică vremea să fie excelentă pentru plajă. Astfel, vineri, temperaturile maxime nu vor depăși 26 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 17 și 20 de grade C. Sâmbătă, 29 iulie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 18 și 22 de grade C. Și duminică, 30 iulie, vremea va fi la fel de frumoasă ca sâmbătă; maximele vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade C, iar minimele între 16 și 22 de grade C.