Când vom putea circula omenește pe Podul de la Butelii?

Către revoluționari !

Cei din Cluj, Timișoara, Oradea, Sibiu, Arad....,adică lumea orașelor din centrul și vestul României, au făcut mai multe revoluții decât cei din restul României ?! Să fim serioși, totul a fost posibil, datorită faptului că o parte a țării acesteia, mult timp a fost sub influență occidentală și cealaltă parte a fost sub influență estică, orientală așa că diferența se simte, totul așa are să rămână și pe mai departe, așa că nu mai caracterizați oamenii neamului vostru / noastru, ca fiind putori și așa mai departe, mai bine adresați aceste expresii acelora care de 30 de ani ne conduc țara și defapt nu au nimic în comun cu România, adică, spuneți-le, adresați-vă astfel de cuvinte : putori, bestiilor cu chip de om, hoților, pungașilor, derbedeilor, excrocilor, mulți dintre politicieni au amante / mai tinere decât copii lor, cei care azi ieșiți în stradă sunteți copii noștri, adică sunteți copii noștri, ai acelora, care cu aproape 30 de ani în urmă, am ieșit în stradă pentru o viață mai bună, pentru noi toți, dar unde am ajuns cu toții, nicăieri, dezvoltarea părții centrul - vestică a României și sub dezvoltarea părții central - estică a țării noastre, nu a constat în revoluționarismul unora și altora, ci sunt alte probleme mult mai profunde pe care nimeni, nu ni le descoperă și ne lasă ca să ne urâm, jignim unii pe alții și pentru acest fapt, să le fie rușine, pentru că lupta lor este dezbinarea poporului român, prin toate mijloacele, adică caracterizându-ne în fel și chip : popor leneș și puturos, că suntem creștini ortodocși și nu catolici..., că suntem demodați, înapoiați, dogmatici, comuniști de parcă poporul român și-a dorit așa ceva vreodată, defapt conducătorii dea lungul istoriei noastre, au fost care au trădat interesele neamului românesc și asta pentru ca ei să trăiască bine, liniștiți și cu averile bine protejate, exemplu : regii, unii președinți după așa zisa revoluție din 1989 și până în prezent, păcat pentru sângele vărsat de zeci și sute de ani, că, cei care au vărsat sângele, nu au fost conducătorii, ci oamenii de rând ai acestei țări și voi cei care ați ieșit în stradă dați cu "biciul" tot în amărâții acestei țări care, cu sângele lor și a străbunilor, s-a scris istoria neamului românesc, vă rog, gândiți-vă bine când jigniți și pe cine jigniți, vă rog, jigniți pe parveniții neamului românesc, adică pe : politicienii de la nivel local și național și pe cei care acum și dintotdeauna stau bine, nevăzuți și doar dirijează și manipulează oamenii de 30 de ani și..... !