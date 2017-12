Când vor fi restaurate obiectivele istorice ale județului?

15:44:31 / 21 Noiembrie 2016

scoala veche

nu se spune nimic de vechea scoala din harsova deasemenea monument istoric aflata intr-o stare jalnica devenita din pacate raiul hotilor de lemne . a fost construita in 1878 de ioan cotovu . aici a functionat muzeul dar si prima biblioteca din dobrogea inaugurate in prezenta familiei regale . de ce nu merita mai multa atentie din partea autoritatilor ? ar putea fi inclusa intr-un circuit turistic alaturi de cetatea carsium , monumentul de pe canara , baile geotermale , rezervatia etc. s-ar da o mana de ajutor in felul acesta unui oras defavorizat .