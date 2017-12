Candidat surpriză la preşedinţia Federaţiei Române de Volei

La sfârşitul lunii martie, mai precis la 31 martie, la Bucureşti, se va desfăşura Adunarea Generală Ordinară de Alegeri din cadrul Federaţiei Române de Volei (FRV). În cadrul acesteia va fi ales viitorul preşedinte al FRV, for prezidat începând din anul 2004 de Gheorghe Vişan, aflat înaintea încheierii celui de-al treilea mandat consecutiv în funcţia de preşedinte. Până acum, au circulat mai multe zvonuri legate de viitorii candidaţi, dar primul care îşi anunţă oficial candidatura pentru funcţia de preşedinte ale FRV în perioada 2016-2020 şi care vrea să-l înfrunte la alegeri pe Gheorghe Vişan este Serhan Cadâr, fostul director executiv al formaţiei care a dominat voleiul masculin românesc în ultimul deceniu, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, și actualul președinte al Clubului Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța.

„Această decizie vine ca o consecinţă a performanţelor obţinute de CVM Tomis în ultimul deceniu, dar şi a contribuţiei Centrului de copii şi juniori de la CVM Tomis în voleiul românesc, reflectată de calificarea echipei naţionale de tineret la un turneu final după o pauză de 28 de ani şi a naţionalei Under 18, în premieră, la turneul final al Campionatului European. Având experienţa acestor realizări, care au în spate nucleul juniorilor de la CVM Tomis, dar şi a principiilor care au stat la baza organizării şi desfăşurării activităţii la un nivel ridicat în cadrul clubului constănţean, am încredere că prin aplicarea acestor principii şi la nivel naţional putem oferi o bază solidă şi concretă de la care putem pleca în abordarea competiţiilor europene la nivelul juniorilor, astfel încât, după patru ani, să putem deveni o forţă şi la nivelul seniorilor. Toate aceste principii sunt valabile şi la feminin şi la masculin, chiar dacă în competiţia fetelor există impresia că suntem la un nivel mai bun decât la masculin. Ideea de a mă angaja în această luptă a fost generată şi de faptul că, din păcate, la nivel local, activitatea de la CVM Tomis a fost sistată din motivele binecunoscute. Iar experienţa acumulată din toate punctele de vedere consider că poate fi de folos în conducerea unei federaţii care și-a stabilit ca obiectiv câştigarea unui singur set la un turneu final de Campionat European la feminin şi se laudă cu realizarea acestui obiectiv”, a declarat Serhan Cadâr, membru în Consiliul Director al FRV şi preşedinte al Comisiei de Volei pe Plajă din cadrul FRV.

CVM TOMIS, ECHIPA DECENIULUI ÎN VOLEIUL ROMÂNESC

Pentru iubitorii voleiului reamintim faptul că, în ultimul deceniu, formația Club Volei Municipal Tomis Constanța a obținut rezultate notabile pe plan intern și internațional la nivelul seniorilor.

- de șase ori campioană a României (2007, 2008, 2009, 2013, 2014 și 2015)

- de opt ori câştigătoare a Cupei României (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009-2010, 2013 şi 2014)

- de patru ori vicecampioană a României (2005, 2006, 2010 şi 2012)

- finalistă a Cupei României (2000, 2010 și 2015)

- participantă în Top Teams Cup (2000-2001, 2005-2006, 2006-2007)

- participantă în CEV Cup (2007-2008)

- participantă în CEV Cup şi GM Capital Challenge Cup (2008-2009)

- participantă în CEV Cup şi GM Capital Challenge Cup (2009-2010)

- participantă în CEV Cup şi GM Capital Challenge Cup (2010-2011)

- participantă în Challenge Cup (2011-2012)

- sfert-finalistă în Top Teams Cup (2007)

- sfert-finalistă în CEV Cup (2008)

- locul 3 în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup (2009)

- semifinalistă în Challenge Cup (2012)

- participantă în CEV Volleyball Champions League (2012-2013)

- participantă în CEV DenizBank Volleyball Champions League (2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016)

- semifinalistă în CEV Cup (2014)

În plus, CVM Tomis a fost prima echipă românească de volei masculin calificată în Play-off 12 al Ligii Campionilor, în 2015, în noul format al competiției, din postura de câștigătoare de grupă.

Iar în competițiile juvenile, CVM Tomis a obținut titlurile naționale la speranțe și cadeți - în 2012, la speranţe, cadeţi şi juniori - în 2013, la cadeți și juniori - în 2014, și la juniori - în 2015.