Candidatul partidului lui Băsescu, scos “nevinovat” în 15 dosare penale

Slăbiciunile sistemului electoral din România derivă direct din primitivismul legii, căci membrii Biroului Electoral local se mulţumesc, la înregistrarea candidaturilor, doar cu declaraţiile pe proprie răspundere ale candidaţilor, care semnează bine-merci, că nu au avut probleme cu legea. O simplă formalitate, căci, la urma urmei, candidaţii pot să dezinformeze referitor la eventualele probleme pe care le-au avut cu legea. La urma urmei, cine va verifica riguros aceste declaraţii? Totul se bazează pe eventuala intervenţie a opiniei publice - o opinie publică aproape inexistentă în România. În plus, colaborarea Birourilor Electorale cu instituţiile care ar putea furniza informaţii (tribunale, servicii secrete etc) este cvasi-inexistentă, nefiind... reglementată. Conform surselor noastre, în numai doi ani, fostul primar şi actualul candidat PD-L la Primăria comunei Ciocîrlia, Nicolae Marghiol, a fost scos de sub urmărire penală de vreo 12 ori! În plus, el a avut “neînceperea urmăririi penale” de vreo trei ori, iar în alte trei dosare, a fost acuzat de toate “cele lumeşti”. Ca într-un veritabil “sport fără obstacole”, omul a fost găsit nevinovat de fiecare dată de magistraţii de la Medgidia, cei care, de altfel, au ajuns de mai mult timp să fie supranumiţi, pe la colţuri, “Mr. Not Guilty” (“Dl. Nevinovat”). Probabil că pînă şi într-un stat totalitar, candidaţii cu un asemenea “palmares” ca al candidatului Marghiol, ar fi fost trataţi cu suspiciune, cu prudenţă sau refuz, în lupta pentru funcţii publice. În plus, la Ciocîrlia a devenit vizibilă o situaţie care aruncă în satiră şi penibil alegerile din 1 iunie (pentru ocuparea posturilor de primar, respectiv consilieri locali) organizate în această comună: aici, la afişarea listei cu candidaţii PD-L, s-a văzut clar faptul că democraţia are şi dezavantajele ei flagrante. Căci cum altfel poate fi caracterizată situaţia stranie în care (conform listei oficiale) candidatul PD-L la primărie, Marghiol, nu are nicio profesie, în timp ce alţi candidaţi ai PD-L la posturile de consilier local (colegii săi) sînt laboranţi, muncitori, învăţători sau electromecanici? Rătăcit printre atîtea profesii pompoase, candidatul partidului de suflet al preşedintelui Traian Băsescu la Primăria Ciocîrlia, notoriul traseist politic Marghiol, reprezintă o notă discordantă în peisajul electoral dobrogean: nu numai că nu are nicio profesie între colegii de partid băsescian dar, conform unor surse care citează Judecătoria Medgidia (sentinţa penală nr. 210 din 27.01.06), el are şapte clase şi antecedente penale. Ne întrebăm în acest caz pînă unde merge permisivitatea legii în acest domeniu foarte important, care furnizează lideri pentru comunitate? Şi, mai ales, dacă astfel de „amănunte” mai au vreo importanţă în democraţia noastră “originală”?!