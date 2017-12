„Cântărețul“ Daniel Constantin, măturat din Guvern

Inevitabilul s-a produs. Premierul Sorin Grindeanu l-a dat afară pe Daniel Constantin din funcțiile de vicepremier și de ministru al Mediului. Deciziile au fost trimise de șeful Guvernului la Cotroceni, fiind însoțite și de numirea Graţielei Gavrilescu, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, în funcţiile deținute de Daniel Constantin. Premierul a explicat că nu a discutat subiectul cu președintele Klaus Iohannis, ci doar a luat act de decizia partenerilor de coaliție de la ALDE de a-i retrage sprijinul politic lui Constantin. Imediat după decizia lui Grindeanu, co-președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat că măsura premierului este normală, pentru că cei de la ALDE au luat o decizie politică. De asemenea, Tăriceanu a explicat că nu se pune problema excluderii lui Constantin din ALDE, la Congresul din aprilie. Amintim că Biroul Politic Central al ALDE a votat, duminică, retragerea sprijinului politic lui Constantin, cu 86 de voturi „pentru“ şi 12 „împotrivă“, din cauza revoltei puse la cale de acesta. Totul a plecat de la un conflict mai vechi între cei doi co-președinți ai partidului, Călin Popescu-Tăriceanu (care a condus aripa PLR) și Daniel Constantin (care a condus aripa PC), și care s-a acutizat duminică, 19 martie. Constantin împreună cu mai mulți membri ai ALDE, proveniți din PC, au părăsit şedinţa Delegaţiei Permanente (DP) a formaţiunii, în cadrul căreia s-a stabilit convocarea Congresului partidului în 21 aprilie, la Palatul Parlamentului, zi în care se va renunța la conducerea bicefală. Actualul vicepremier al României a spus că a părăsit ședința pentru că Tăriceanu a încălcat Statutul partidului.

ACUZAȚII GRAVE

Imediat după ce lui Constantin i-a fost retras sprijinul politic, Tăriceanu a afirmat că de o bună bucată de vreme colegul său avea o agendă politică diferită de cea a ALDE. „Avem azi imaginea unui stat deformat, în care deciziile importante, în loc să fie luate de reprezentanţii cetăţenilor, de instituţiile reprezentative, Parlament şi Guvern, au fost luate în trecut de cercuri restrânse de putere, care erau dominate de ceea ce se numeşte în mod comun binomul sau trinomul. Am constatat că, în timp ce împreună cu cea mai mare parte a colegilor mei am militat pentru revenirea la normele fundamentale ale unui stat de drept autentic, Daniel Constantin a devenit un susţinător şi un cântăreţ pe faţă al sistemului şi al binomului (SRI - DNA, n.r.) şi aceasta este o contradicţie majoră între principiile fundamentale ale liberalismului şi un om care se pretinde a fi liberal”, a mai spus Tăriceanu.

CONSTANTIN, „LUCRAT“ CU AJUTORUL PSD

Linșat din toate părțile, Daniel Constantin scoate colții și încearcă să atace precum un lup rănit. Co-președintele ALDE a declarat, luni, că hotărârea retragerii sprijinului politic pentru el a fost luată cu acordul liderului PSD, Liviu Dragnea. Cu alte cuvinte, Daniel Constantin spune că a fost executat cu acordul social democraților. Cu toate acestea, Daniel Constantin a declarat că „şi-a făcut-o cu mâna sa”, pentru că de-a lungul timpului a acceptat ca Tăriceanu îşi aducă mai mulţi oameni decât prevedea Statutul. În fine, el a spus că a afirmat că nu demisionează din ALDE şi nu începe un nou proiect politic cu Victor Ponta, așa cum s-a sugerat în ultima perioadă. „Sunt foarte mulţi colegi care mi-au solicitat să pornim un alt proiect politic. Am refuzat această solicitare pentru că nu vreau să dau impresia că am avut un astfel de gând. Am spus de la început: nu vreau altceva decât în ALDE să se respecte legea. Nu vreau altceva decât să ne întoarcem la litera Statutului. Ca atare, nu voi face un alt proiect politic. (...) Sunt membru ALDE în continuare, eu nu îmi dau demisia din ALDE şi voi susţine în continuare Guvernul“, a subliniat Constantin.