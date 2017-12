Cantonament la Constanţa pentru lotul “tricolor” de tenis de masă

În sala de tenis de masă a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” e forfotă mare. După o serie de concursuri internaţionale şi după întrecerea din Cupa României de săptămîna trecută de la Reşiţa, Eliza Samara şi Dana Dodean, cele două sportive care ne vor reprezenta la Beijing, s-au “retras” la Constanţa pentru un cantonament ce va dura pînă pe 11 iulie. „Am început pregătirea la Constanţa de luni, în primă fază cu Dodean şi cu Samara, deoarece Hîrîci are probleme medicale. S-au alăturat acum Iulia Necula şi Ioana Ghemeş, fete care au reprezentat România în competiţiile europene şi care se vor pregăti alături de noi pînă cînd se va clarifica situaţia. Ne dorim îmbunătăţirea condiţiei fizice şi creşterea treptată a intensităţii antrenamentului astfel încît pînă pe 11 iulie să fim în formă maximă pentru că va urma un ultim cantonament de pregătire în Germania. Acolo ne vom antrena cu sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice din Croaţia, Polonia, Germania şi Belarus. Se pare că va veni şi o sportivă chinezoaică din Franţa, dar şi alţi sportivi din ţările asiatice”, a declarat Viorel Filimon, antrenorul coordonator al lotului „tricolor”. Dacă Dodean şi Necula trag din greu pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică, Samara şi Ghemeş se împart între antrenamente şi examenul de la sfîrşitul clasei a douăsprezecea. „Încerc să fac faţă atît la examene, cît şi la antrenamente. Nu mă pot concentra foarte bine la antrenamente, dar sper să termin cît mai bine cu bac-ul după are să pot intra în formă şi la antrenamente”, a spus Samara, care s-a arătat afectată de problemele medicale ale Cristinei Hîrîci: „Din păcate avem ghinion şi sîntem şi noi un pic afectate de cele întîmplate. Sperăm că în cele din urmă va fi bine”. Şi Dodean consideră că ar fi o mare pierdere poentru echipă dacă în cele din urmă Cristina va rămîne acasă. „Noi încă sprerăm că ea poate să revină şi să continuăm ce am început la Campionatele Mondiale. Am făcut toate pregătirile cu ea şi ne va fi greu, dar ne-am propus să jucăm bine la Beijing, chiar dacă sîntem printre cele mai mici de acolo”, a spus arădeanca.

Necula sau Ghemeş ar putea fi înlocuitoarele Cristinei

Aflată încă la Bucureşti, unde efectuaeză unele examene, Cristina Hîrîci nu a urcat, ieri, în avionul spre Bosnia-Herţegovina, acolo unde joi vor începe Campionatele Balcanice. În lipsa ei, România va fi reprezentată de Ana-Maria Sebe, Andreea Dospina şi Camelia Postoacă, care vor concura la toate probele (simplu, dublu, dublu mixt şi echipe). Aceasta nu este însă singura competiţie care este ratată de Hîrîci, sportiva putînd rata chiar şi Campionatul European de juniori şi cadeţi ce va începe pe 11 iulie, la Terni (Italia), dar şi Olimpiada, unde este calificată în proba pe echipe. În locul ei, Viorel Filimon le-a chemat la pregătire pe Iulia Necula şi Ioana Ghemeş. „Normal că oricine poate ocupa acest loc. Nu ştiu exact cînd se va decide lotul. Aşteptăm ca Hîrîci să revină în Constanţa, să mai stăm de vorbă cu ea şi cu părinţii, cu conducerea clubului Farul şi cu cîteva persoane care o pot ajuta să treacă peste această perioadă dificilă. Decizia va fi în proporţie de peste 90 la sută a ei”, a explicat Filimon. Plecarea spre Beijing va avea loc pe 27 iulie, pe 29 iulie fiind programat primul antrenament de acomodare.