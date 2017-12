Căpşunile, bune în caz de hipertensiune

Căpşunile au rol hipotensor, fiind indicate în hipertensiuni arteriale şi alte boli cardiace. De asemenea, ele mai sunt indicate şi în afecţiuni renale (inclusiv litiaze), reumatism, ateroscleroză, gută, varice, intoxicaţii alcoolice sau cu tutun, tuberculoză etc.. Conţinând puţine zaharuri dar şi vitamina E, care este hipoglicemiantă, căpşunile pot fi consumate şi de către diabetici, dar în cantităţi mai mici. Căpşunile sunt contraindicate atât intern cât şi extern persoanelor alergice, cărora le pot produce urticarie.