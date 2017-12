Caravană electorală PSD

Condiţii decente pentru elevii din Independenţa

Timp de patru ani, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a sprijinit toate localităţile din judeţ din punct de vedere financiar, reuşind să reabiliteze 127 de grădiniţe şi şcoli, zeci de dispensare şi cămine culturale. Toate eforturile financiare făcute de CJC s-au realizate fără sprijinul Guvernului care, după cum se ştie, a alocat 0 lei pentru Constanţa. Tot ceea ce s-a realizat în judeţul Constanţa în ultimii patru ani s-a făcut din postura de opozant politic, pentru că Guvernul şi-a susţinut numai primarii care au aceeaşi culoare politică cu el. Acum, în pragul alegerilor parlamentare, PSD cere sprijinul oamenilor pentru a trimite parlamentarii PSD de Constanţa în Parlament, pentru a aduce mai mulţi bani pentru judeţ. Ieri, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, candidatul în Colegiul 3 pentru Camera Deputaţilor, Cristina Dumitrache, şi candidatul în Colegiul 2 senatorial, Nicolae Moga, s-au deplasat în localitatea Independenţa, pentru a inaugura sala de calculatoare a şcolii din comună. După inaugurare, preşedintele CJC şi cei doi candidaţi s-au întîlnit cu alegătorii la Căminul Cultural din comună. Cristina Dumitrache le-a explicat locuitorilor din Independenţa cît de important este să meargă la vot în 30 noiembrie. „În cei patru ani de opoziţie, CJC a reuşit să facă pentru comuna Independenţa ce nu a făcut nimeni. Echipa PSD Constanţa, Mazăre - Constantinescu, este garantul pentru parlamentarii PSD de Constanţa. PSD nu este un partid al promisiunilor, este un partid al faptelor. Am forţat majorarea pensiilor, am reuşit să forţăm Guvernul să ofere acea subvenţie de 5 milione lei vechi la hectar. Din opoziţie, PSD a făcut mult mai multe decît a făcut acest Guvern în patru ani. Închipuiţi-vă ce poate face PSD dacă vine la Guvernare. Vrem să aducem pensiile CAP la nivelul pensiilor de la oraş. Vrem să ajutăm ţăranii cu subvenţii pentru că astfel vom avea recolte şi mai bune. Avem multe proiecte dar, întîi de toate, avem nevoie de votul dvs“, a spus Cristina Dumitrache. La rîndul său, Nicolae Moga a afirmat că România are nevoie de măsuri social-democrate pentru a evita criza economică mondială. „PSD are măsurile necesare pentru ca România să se redreseze. Criza economică modială ne poate afecta dacă nu luăm aceste măsuri. Riscăm să rămînem fără locuri de muncă. Măsurile din programul social-democrat sînt cele mai bune pentru a evita aceste probleme. Pe 30 noiembrie mergeţi la vot şi alegeţi parlamentarii care vor avea grijă de copiii voştri, pentru că ei sînt viitorul“, a spus Nicolae Moga.

Cămin Cultural reabilitat la Cerchezu

Caravana PSD s-a deplasat apoi în localitatea Cerchezu, unde candidatul PSD în Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor, George Vişan, împreună cu preşedintele CJC şi candidatul în Colegiul senatorial 2, Nicolae Moga, au inaugurat Căminul Cultural. La Cerchezu, în ultimii patru ani au fost reabilitate şcoala, grădiniţa, dispensarul, au fost asfaltate drumuri. Oamenii din comună au simţit schimbarea şi i-au dat preşedintelui CJC votul la alegerile din iunie 2008. „În iunie m-aţi ales preşedintele CJC pentru următorii patru ani. Pentru mine este o mare responsabilitate. Voi continua programele de reabilitare din judeţ. Pe 30 noiembrie trebuie să mergeţi la vot şi să votaţi echipa PSD. Ei sînt oamenii care trebuie să meargă în Parlament şi să vă reprezinte interesele. Un Parlament majoritar PSD înseamnă un Guvern PSD, înseamnă mai mulţi bani pentru judeţ, investiţii pentru comune, locuri de muncă pentru locuitorii din zonă“, a spus Constantinescu. George Vişan le-a vorbit locuitorilor din Cerchezu despre programele sociale ale PSD. „PSD a reuşit la Constanţa să demareze programul locuinţelor ieftine pentru tineri, care acum este preluat de multe alte primării. Eu provin din mediul rural. Ştiu cît de greu vă este şi ştiu că aveţi nevoie de ajutor. PSD vă poate oferi acest ajutor prin alinierea pensiilor celor de la CAP la nivelul pensiilor de la oraş. Nu este normal să aibă cineva o pensie de 200 de milione lei vechi, iar un pensionar CAP să aibă 1,3 milioane lei vechi. Este înjositor pentru un om care munceşte toată viaţa pămîntul. PSD poate aduce schimbarea prin programele sociale pe care le are“, a afirmat Vişan.