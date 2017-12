Caravana lansării candidaţilor PSD

PEŞTERA - Infrastructura de bază, prioritatea lui Vrabie

Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Peştera, Valentin Vrabie, a declarat, ieri, că este inadmisibil ca localitatea să arate la fel ca în urmă cu patru ani. “Sînt bălării mai mari ca noi. Aici nu s-au depus nici cele mai mici eforturi pentru ca localitatea să se dezvolte. La începutul anului, de la Peştera s-au întors 11 miliarde lei la bugetul de stat, pentru că actuala administraţie locală nu a fost capabilă să gestioneze şi să folosească aceşti bani“, a spus Vrabie. Candidatul social-democrat a precizat că îşi doreşte, în cazul în care va obţine mandatul de primar, să pietruiască şi să asfalteze drumurile din comună, să racordeze toate satele la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, să reabiliteze şcolile. La rîndul său, prim-vicepreşedintele PSD, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Constantinescu Nicuşor-Daniel, a declarat că Vrabie va avea susţinerea sa în toate proiectele pe care îşi doreşte să le implementeze în comună. “În cursul celor patru ani, cît am condus CJC, am reabilitat în comuna Peştera trei cămine culturale. Această comună arată la fel cum am găsit în urmă cu patru ani judeţul - în paragină, pustiit. Primarul trebuie să ştie să atragă fonduri, să dezvolte comuna, dar actualul primar nu a făcut nimic“, a declarat Constantinescu. El a mai spus că programul de construire de locuinţe ieftine pentru tineri, care a fost implementat la Constanţa, se poate aplica şi la Peştera, pentru ca tinerii din localitate să aibă propria casă.

CASTELU - Mocănaşu are o listă de proiecte de investiţii foarte vastă

Dezvoltarea localităţii şi aducerea aceasteia la standarde europene este prioritatea candidatului PSD la Primăria Castelu, Paraschiva Mocănaşu. Ea a declarat, ieri, în faţa locuitorilor prezenţi la lansarea sa, că ultimii patru ani au fost aproape inexistenţi pentru actualul primar, care nu a făcut nimic în localitate. Mocănaşu a declarat că în Castelu e nevoie ca toate străzile să fie pietruite, localitatea să fie racordată la reţeaua de gaze naturale, avînd în vedere apropierea de localităţi care sînt deja racordate, e nevoie de locuinţe sociale pentru persoanele care nu îşi permit să îşi cumpere o casă, de cantină socială pentru copiii defavorizaţi, de modernizarea şcolilor, de construirea unei rampe de gunoi, iar lista continuă. “Vom încerca să realizăm ce nu a fost capabil să facă actualul primar pînă acum“, a mai spus Mocănaşu. La rîndul său, deputatul constănţean Eduard Martin a spus că actualul primar a făcut acelaşi lucru pe care l-au făcut parlamentarii portocalii timp de patru ani, şi anume să se certe pe ciolan în loc să dezvolte localităţile din mediul rural, să le aducă la liman. “Pentru noi sînt mai importante faptele decît vorbele şi minciunile, iar acest primar nu a făcut nimic bun aici“, a spus, la rîndul său, Constantinescu Nicuşor-Daniel.