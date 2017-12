Caravana lansării candidaţilor PSD

DOBROMIR - Iusein are promise voturile localnicilor

Primarul social-democrat Visel Iusein candidează pentru al doilea mandat în fruntea Primăriei Dobromir. La lansarea sa, de sîmbătă, locuitorii s-au declarat mulţumiţi de activitatea din ultimii patru ani şi au spus că îl votează din nou. „Am reabilitat toate şcolile din comună cu sprijin de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Tot cu ajutorul CJC am iniţiat un proiect pentru amenajarea unui sistem de canalizare în comună, ca să nu ne mai fie inundate curţile de fiecare dată cînd plouă”, a declarat Iusein. Prezent la manifestare, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedinte al CJC, Constantinescu Nicuşor-Daniel, a declarat că forţa sa pentru a face proiecte în mediul rural îi este insuflată de oameni. La urcarea pe scenă, Constantinescu i-a salutat pe cei prezenţi în limba romani şi a declarat că foarte puţine persoane şi-au îndreptat atenţia către această comună, însă acest lucru s-a schimbat odată cu venirea sa la şefia CJC şi cu cea a primarului Visel Iusein la Primăria Dobromir.

BĂNEASA - Iordache va construi locuinţe sociale pentru tineri

Primarul PSD de la Băneasa, Gelu Iordache, îşi doreşte încă un mandat pentru a realiza tot ce şi-a propus. „În 2004, cînd am primit votul de la cetăţeni şi am cîştigat din primul tur alături de o echipă ideală, am realizat ce obligaţii am. În 2004, cînd am venit la Primărie, am vrut să aplic proiecte cu ajutorul fondurilor SAPARD, însă n-am putut din cauza fostei administraţii, care a vrut să schimbe statutul localităţii în oraş, pentru a fi percepute taxe mai mari, dar nu s-a gîndit că, dacă am fi rămas la statutul de comună, am fi atras fonduri europene mult mai uşor”, a declarat Iordache. Printre proiectele realizate de Iordache se numără reabilitarea tuturor şcolilor din Băneasa, a şcolii generale şi a căminului cultural din Făurei, amenajarea bazei sportive din Negureni. La iniţiativa CJC şi a primarului, în Băneasa a demarat un proiect de construcţie a mai multor locuinţe sociale destinate tinerilor. Preşedintele CJC a numit localitatea „capitala de sud a judeţului” şi a declarat că va fi inclusă în proiectul de acordare a rechizitelor şcolare pentru copiii din clasele I-VIII. El a criticat activitatea dusă de PNL-PD de-a lungul ultimilor patru ani şi a spus că actualul Guvern a adus la faliment judeţele României. Mai mult, el a declarat că cei din PNL îşi obligă membrii partidului care lucrează la reprezentanţele instituţiilor publice din Băneasa să voteze partidul, pentru că în caz contrar riscă să fie luate măsuri împotriva lor.

OLTINA - Reţeaua de canalizare, prioritară pentru Dumitrescu

Caravana lansării candidaţilor PSD a poposit, sîmbătă, şi la Oltina, unde social-democraţi au fost întîmpinaţi de copiii din ansamblurile “Muguraşul Oltinei” şi „Altinum”, dansînd pe ritmuri tradiţionale. Constantinescu Nicuşor-Daniel le-a oferit fiecăruia cîte o diplomă, pentru a-i implulsiona să danseze în continuare, dar şi premii. Înconjurat de micii dansatori, Constantinescu a declarat că, pentru el, copiii reprezintă prioritatea 0 în cadrul programelor iniţiate pentru mediul rural. Cei mici l-au numit, la rîndul lor, pe preşedintele CJC, drept „preşedinte al copiilor de la ţară”. „Pentru mine, acest titlu este cel mai important dintre toate pe care le deţin”, a spus Constantinescu. Candidatul PSD la Primăria Oltina, actualul primar Marcel Dumitrescu, a declarat că a reabilitat 70% din drumuri şi a modernizat iluminatul public din localitate. „Am reabilitat dispensarul din Răzoare şi două Cămine Culturale, unul în Oltina şi celălalt în Răzoare. Acum sîntem în stadiul de obţinere a avizelor necesare pentru montarea unui sistem de canalizare. Valoarea întregului proiect este de 2,5 milioane euro, iar sumele provin din bani europeni”, a adăugat Dumitrescu.

LIPNIŢA - Onescu: “Vreau să fac din Lipniţa o comună europeană”

Actualul primar al comunei Lipniţa, Florin Georgel Onescu, candidează şi el la un nou mandat. „La începutul mandatului, în 2004, mi-am propus să înfiinţez o farmacie şi am reuşit să fac acest lucru. Candidez din ambiţie şi nu pentru că vreau să-mi iau o maşină. Vreau să fac din Lipniţa o comună europeană”, a declarat Onescu. În mandatul lui Onescu, în satele Carvăn, Canlia şi Coslugea s-au montat sisteme de alimentare cu apă. În aceeaşi perioada, cu sprijinul CJC, au fost reabilitate căminele culturale din Coslugea, Carvăn şi Lipniţa, au fost amenajate parcuri în Lipniţa şi Canlia, au fost reabilitaţi 3,4 km de străzi în Canlia şi doi km în Lipniţa, iar în prezent se pietruieşte în Carvăn. Onescu îşi propune să acorde, din trei în trei luni, la peste 95% din familiile din comună, care au un venit mai mic de 1.000 de lei, pachete cu alimente. Deputatul PSD Alexandru Mazăre, prezent la lansare, a criticat guvernarea portocalie: „Patru ani n-au fost în stare să construiască o locuinţă ANL, să continue programul iniţiat de PSD, de ridicare a 30.000 de case pentru tineri. N-au fost în stare să construiască „un metru” şi nici să pună o cărămidă pentru o sală de sport”.

OSTROV - Dragomir a realizat de cinci ori mai mult decît a promis în 2004

„În urmă cu patru ani discutam de ceea ce ne-am propus să facem. Cu mîndrie spun acum că, împreună cu CJC, din cele patru obiective promise în 2004, am reuşit să realizăm peste 20 de obiective de interes public. Nu a fost uşor, nici greu, important este să vrei să faci ceva”, a declarat primarul Ostrovului, Niculae Dragomir, care candidează la un nou mandat. Administraţia locală din comună a reabilitat Căminul Cultural din Ostrov, pentru a putea fi organizate diferite evenimente, a reabilitat peste 10 km de drumuri în comună şi va continua să modernizeze unităţile de învăţămînt. „Este pentru prima oară cînd am auzit un cadru didactic de la o şcoală din comună spunînd că în timpul iernii în şcoli se încălzeşte mai repede şi că înainte de a se monta centrala electrică, în încăperi se încălzea abia cînd copiii plecau acasă”, a spus Dragomir. Nici la Ostrov „portocalii” n-au scăpat de criticile conducerii social-democrate. Constantinescu Nicuşor-Daniel a declarat că, în 2004, lucrările de reparaţii la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au fost oprite din cauza guvernării portocalii. „După doi ani, au venit să-mi ceară să le continui, pentru că şi-au dat seama că au făcut o greşeală. În urmă cu o săptămînă am semnat un contrat de 10 milioane de euro pentru a contribui la modernizarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară. Aceasta va fi cea mai modernă şi dotată clinică din Sud-Estul Europei”, a adăugat Constantinescu.

COMANA - Mîndrescu îşi propune înfiinţarea unei clinici de urgenţă

Candidat la un nou mandat, primarul de la Comana, Antoneta Mîndrescu, a declarat, duminică, la lansare, că, indiferent de piedicile care i s-au pus pe parcursul celor patru ani în fruntea administraţiei locale, a reuşit să facă tot ce şi-a propus pentru locuitori: “Am început mandatul cu un referendum, mi s-au pus piedici tot timpul, dar am reuşit să facem ce trebuie“. Ea a spus că, cu sprijinul CJC, a reabilitat căminul cultural din Comana, se află aproape de finalizare cel de la Tătaru, a fost reabilitată şcoala din Tătaru, dar s-au derulat şi alte proiecte importante. Pentru următorii ani, Mîndrescu îşi propune, printre altele, înfiinţarea unei clinici de urgenţă, pietruirea celor 20 de km de drum rămaşi nepietruiţi, reabilitarea grădiniţelor din Tătaru şi Pelinul, amenajarea unui stadion. “Dacă am lua în considerare ideile viceprimarului, în Comana ar trebui să înfiinţăm o cîrciumă, nu şcoli“, a mai spus Mîndrescu. La rîndul său, Constantinescu a amintit că localitatea Comana era renumită înainte de 1989 pentru frunctele şi legumele care se cultivau aici, dar că, de-a lungul anilor, “lăcustele portocalii“ au distrus comuna.

CHIRNOGENI - Pietruirea integrală a drumurilor, prioritară pentru Manta

Primarul de la Chirnogeni, Gheorghe Manta, şi preşedintele CJC au inaugurat, duminică, şcoala şi grădiniţa din localitate, iar în cadrul şcolii, primul laborator de informatică din comună. “Copiii din comună vor învăţa acum la standarde europene şi vor putea fi în legătură cu toţi copiii din lume. Ne bucurăm că prin acest program al CJC s-a ajuns să se doteze şi şcoala noastră cu calculatoare“, a declarat Manta. Constantinescu a completat afirmaţiile primarului şi a spus că la Chirnogeni vor ajunge 70 de calculatoare performante pentru copiii din comună. “Am susţinut de la început proiecte pentru copiii din judeţ, pentru că ei sînt cei mai importanţi. Cine nu investeşte în copii, nu investeşte în viitorul nostru şi din acest motiv am primit titlul de “preşedinte al copiilor din judeţ. Este cel mai important titlu pe care îl poate primi cineva“, a spus Constantinescu. Pentru următorul mandat la care candidează, Manta îşi propune: amenajarea unei reţele de canalizare, pietruirea integrală a drumurilor, finalizarea modernizării tuturor unităţilor de învăţămînt.

NEGRU VODĂ - Nicolin are în vedere crearea altor locuri de muncă

Asfaltarea drumurilor din oraş şi pietruirea uliţelor din satele aferente, modernizarea şcolilor şi grădiniţelor sînt doar cîteva dintre realizările primarului din Negru Vodă, Ion Nicolin. Lista priorităţilor pentru mandatul următor este însă, mult mai consistentă. “Dorim să finalizăm proiectul de racordare a întregului oraş la reţeaua de gaze, să extindem şi să reabilităm canalizarea, să amenajăm o groapă de gunoi ecologică, să creăm multe alte locuri de muncă“, a declarat Nicolin. La rîndul său, Alexandru Mazăre a îndrumat electoratul “să meargă pe mîna actualului primar“ şi al PSD la CJC, pentru dezvoltarea oraşului: “După ce nu au făcut nimic în judeţ timp de opt ani, ba din contră, au distrus tot ce se putea, vin acum şi propun la conducerea CJC un avocăţel pe care nu îl cunoaşte nimeni. Nu a construit nimic în judeţul ăsta. Primarul de aici i-ar putea da lecţii de administraţie! Cred că ar fi bine să facem o şcoală de administraţie la Negru Vodă, iar Nicolin să fie profesor, avînd în vedere experienţa sa în acest domeniu“.