Care este limita maximă a recompensei pe care o poate primi un medic?

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Vasile Astărăstoae, a declarat că toţi medicii care condiţionează sau care primesc bani de la pacienţi înainte sau în timpul actului medical riscă să îşi piardă definitiv dreptul de liberă practică. Preşedintele CMR a precizat că legea privind drepturile pacienţilor prevede că un medic sau o unitate sanitară nu are voie sub nicio formă să primească atenţii de la pacienţi pînă la finalizarea actului medical. „Medicii nu au voie să ceară bani pentru a efectua un act medical, însă la finalizarea acestuia, dacă pacientul vrea neapărat să recompenseze unitatea respectivă sau medical, este liber să o facă”, a adăugat Astărăstoae. Mai mult, Astărăstoae a precizat că dacă Ministerul Sănătăţii va dori să reglementeze legea privind drepturile pacienţilor, Colegiul Medicilor va contribui la elaborarea unor norme de aplicare a acesteia care să includă şi recompensarea medicilor sau a unităţilor sanitare. “A condiţiona un act medical direct sau indirect înainte de efectuarea acestuia nu corespunde normelor deontologice şi un astfel de om nu are ce căuta în breasla medicală”, a adăugat Astărăstoae. Preşedintele CMR a mai spus că nu ştie cu exactitate care este limita maximă permisă a valorii recompensei pe care un pacient poate să i-o ofere medicului sub formă de mulţumire.