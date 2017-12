Care este Școala de Medicină Doctorală cea mai bine cotată?

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș, profesor doctor Leonard Azamfirei, a declarat miercuri, în deschiderea celei de-a 9-a Conferințe a Doctoranzilor și Postdoctoranzilor în medicină și farmacie, că Școala de Medicină Doctorală din Târgu Mureș este cotată pe primul loc între școlile similare din România. ”Școala Doctorală a trecut proba timpului, traversând de-a lungul anilor și vremuri mai liniștite, și vremuri mai tulburi. Putem avea păreri subiective despre ce se întâmplă în școala doctorală, unele pot fi adevărate, pertinente și bine argumentate, dar, dincolo de părerile noastre, contează, în evaluări, părerile altora și am fost extrem de mândru să constat faptul că Școala de Medicină Doctorală din Târgu Mureș a fost prima cotată în topul școlilor doctorale din România. Este rodul unei munci, iar în ultimii ani, indiferent de ce s-a întâmplat, am încercat să păstrăm standardele ridicate și să nu facem rabat de la lucrurile pe care ni le-am asumat. Cred că suntem printre școlile doctorale din țară cu cele mai înalte standarde”, a arătat Leonard Azamfirei, citat de Agerpres. Prorectorul UMF Târgu Mureș și directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), prof. univ. dr. Daniela Dobru, a arătat că momentul cel mai important din acest an a fost procesul de autoevaluare a IOSUD (Instituția Organizatoare de Studii Universitare Doctorale) pentru perioada 2011-2015, impus de către Ministerul Educației. ”Cu această ocazie, am analizat date obiective și cuantificabile legate de principalele activități ale școlii doctorale și am analizat indicatori de performanță. În perioada 2011-2015, am avut un trend ascendent al indicilor de performanță. Numărul de lucrări ISI elaborate de către doctoranzi s-a dublat în fiecare an, astfel încât lucrările au ajuns să reprezinte 70% din totalul de lucrări ISI ale Universității. Este un lucru cu care ne mândrim, iar rezultatele sunt cunoscute în toată țara. Chiar dacă trăim vremuri mai dificile în privința școlilor doctorale, trebuie să spun că Școala Doctorală a UMF Târgu Mureș are stabilitate și predictibilitate. Am pus calitatea înaintea cantității, conștientizându-ne, în primul rând, pe noi și apoi pe ceilalți că doctoratul nu este o obligație, ci o opțiune. La sfârșitul unui mandat de cinci ani, cred că Școala Doctorală din UMF are o fundație solidă pe care putem clădi oricât de multe etaje și cu care putem face față oricăror probleme”, a arătat dr. Dobru.