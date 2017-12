Cargo încheie turneul naţional Ursus Evolution Mamaia

Pe plaja Fratelli din Mamaia Nord, distracţia începe de la lăsarea serii şi continuă până la miezul nopţii, în compania muzicii şi a celei mai bune beri premium româneşti, Ursus. După succesul înregistrat la Cluj, Iaşi şi Braşov, în lunile iunie şi iulie, Ursus Evolution a mutat polul distracţiei pe nisipul fierbinte, în Mamaia, unde s-a dat, vineri seară, startul distracţiei de weekend cu un sound eclectic format din hip-hop, rock, punk, ska, alternative şi electro-dance. Les Elephants Bizarres, E.M.I.L, Şuie Paparude, Zdob şi Zdub, Paraziţii şi Iris au făcut senzaţie în prima seară a turneului naţional, cu aromă de bere, de la Mamaia.

Sub egida, Ursus Evolution distracţia continuă şi sâmbătă, de la ora 18.00, cu R.O.A. feat. Junkyard, Grasu XXL, Guess Who, The Mono Jacks şi Puya. Misiunea onorantă de a pune punct turneului Ursus de la malul mării le revine celor de la Cargo care vor încânta publicul cu un recital de zile mari, aşa cum se cuvine între prieteni.

O EXPERIENŢĂ MUZICALĂ LA... SUPERLATIV. „Platforma de evenimente dedicată muzicii româneşti a fost lansată anul trecut, în octombrie, sub o altă denumire, Ursus Cluj Fest, după care, datorită succesului, anul acesta i-am dat amploare naţională, sub denumirea Evolution. La Mamaia este ultimul eveniment din acest an. Ursus Evolution a apărut, în primul rând, pentru că noi credem în muzica românească. Ni s-a părut normal să investim în trupele româneşti care au succes, atitudine, mesaj şi puterea de a coagula social în jurul lor. Nu ne-am dorit să facem o simplă caravană, pentru că acest lucru a mai fost făcut şi de alţii, ci ne-am dorit să creăm o experienţă muzicală la superlativ”, a spus Mihai Bonca, senior brand manager Ursus Breweries, în cadrul conferinţei de presă ce a precedat deschiderea primei seri de concurs, eveniment la care a participat şi prezentatorul show-urilor, Bogdan Şerban de la Radio Guerrilla.

Fanii trupelor şi artiştilor care nu vor putea ajunge la Mamaia acest weekend se vor putea bucura de show-uri live accesând pagina de Facebook Ursus http://www.facebook.com/UrsusRomania, unde concertele vor fi transmise integral prin live streaming. Cu ocazia acestui turneu, Ursus lansează şi o serie limitată de ambalaje, dedicate muzicii. Turneul se bucură şi de un website special, unde informaţiile despre formaţii şi evenimente vor fi actualizate constant: www.ursus.ro/evolution.