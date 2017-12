Carl Kennedy va mixa la Liberty Parade 2008

Liberty Parade, unul dintre cele mai importante evenimente house ale anului, va avea loc pe data de 19 iulie, pe plaja dintre Venus şi Saturn, la fel ca şi în anii precedenţi. Invitatul special din acest an va fi Carl Kennedy, care va mixa la Liberty Parade Arena. Carl Kennedy va fi susţinut de un alt DJ - Dirty South, un australian foarte cunoscut pe piaţa muzicală britanică. În anul 2003, Carl Kennedy a fost numit de celebrul prezentator de la BBC Radio 1, Pete Tong, drept „one of the world\'s best undiscovered DJs\'“. (cel mai bun DJ nedescoperit din lume). Carl Kennedy a fost aclamat la „Love Parade” din Budapesta de 800.000 de oameni.

Pe scena Liberty Parade vor mai mixa, în acest an, DJ Optick, Vali Bărbulescu, DJ Allen, DJ Andi, Lucian Bărbulescu, Vika Jigulina, Christian Green şi Liviu Hodor. Imnul Liberty Parade din acest an este realizat tot de DJ Optick şi de trupa „Activ”, piesa intitulîndu-se „Be Free”. Acesta este cel de-al patrulea imn „Liberty Parade” pe care Optic şi „Activ” îl realizează împreună.

Anul trecut, pe plaja Liberty Parade Arena au fost aprox. 30.000 de persoane, care au dansat pe mixajele celebrilor Robbie Rivera şi Brian Cross, dar şi ale DJ-ilor români Internullo, Optick, Raoul Russu. Evenimentul Liberty Parade a plecat de la ideea organizării unui Love Parade românesc. Prima ediţie s-a desfăşurat în anul 2001, la Bucureşti, iar anul următor a avut loc pe plaja din Vama Veche. Ulterior, evenimentul house a fost organizat pe plaja dintre Venus şi Saturn. Pe scena Liberty Parade au mixat, de-a lungul timpului, DJ precum Liquid, „Haute Culture”, „Şuie Paparude”, DJ Optick, DJ Allen, DJ Tonka.