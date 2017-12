„Cartel Alfa“ avertizează asupra creşterii tensiunilor sociale

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa“ avertizează asupra posibilităţii creşterii tensiunilor sociale în contextul majorării preţului la gaze, a reducerii cotelor de asigurări sociale doar pentru angajatori şi a menţinerii salariului minim la un nivel scăzut. Preşedintele confederaţiei, Bogdan Iuliu Hossu consideră de neînţeles atitudinea guvernanţilor care nu văd în tendinţa de creştere a forţei de muncă o consecinţă pozitivă a creşterii economice sau o evoluţie binevenită pentru ca cetăţenii să poată face faţă preţurilor tot mai ridicate, ci dimpotrivă, ca pe un risc. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că obiectivul Guvernului este „creşterea competitivităţii economice prin menţinerea unei forţe de muncă ieftine“, însă preşedintele CNS „Cartel Alfa“ apreciază că menţinerea lucrătorilor „la limita supravieţuirii“ are un singur rezultat vizibil: exodul. Hossu afirmă că se realizează pentru a treia oară consecutiv reducerea contribuţiei sociale exclusiv de la angajator, fapt pe care îl consideră anormal. „Principiul asupra căruia am convenit, inclusiv împreună cu patronatele, este de a păstra proporţia justă, la fel ca în celelalte ţări europene, de 2/3 contribuţie angajator şi 1/3 contribuţie lucrător“, a explicat liderul sindical. Potrivit acestuia, profitul realizat anul trecut a crescut, însă mecanismul prin care se realizează capital exclusiv pe seama lucrătorilor este inacceptabil. „Cartel Alfa“ solicită expres ca reducerea de două sau trei procente la contribuţiile de asigurări sociale să se facă din contribuţia lucrătorilor. De asemenea, confederaţia solicită creşterea de urgenţă a salariului minim pentru a acoperi deficitul de venit prin creşterea explozivă a majorităţii preţurilor de bază (alimente, întreţinere). Totodată, Cartel Alfa a adresat parlamentarilor un apel prin care le cere să ţină cont că sînt reprezentanţii cetăţenilor şi nu a unui grup de interese. „Menţinerea acestei atitudini de dispreţ faţă de majoritatea cetăţenilor acestei ţări creează premisele unui sfîrşit şi început de an foarte înfierbîntat", avertizează Hossu.