Câştigătoarea titlului în Liga 1 se va decide în ultima etapă

Victoria la limită obţinută de FCSB, luni seară, la Craiova, scor 1-0 (Teixeira 86) în meciul cu CS Universitatea, în etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal, păstrează echipa bucureşteană în lupta pentru titlu. În ultima etapă, CFR Cluj trebuia să câştige întâlnirea de pe teren propriu cu FC Viitorul pentru a se menţine pe primul loc şi a nu depinde de rezultatul din partida FCSB - Astra Giurgiu.

Celelalte rezultate din etapa a 9-a a play-off-ului - vineri: FC Viitorul - CSM Poli Iaşi 1-0 (I. Hagi 84); duminică: Astra Giurgiu - CFR Cluj 0-2 (Ţucudean 12, Omrani 32).

Clasament play-off: 1. CFR 47p (golaveraj: 11-6), 2. FCSB 46p (13-6), 3. FC VIITORUL 35p (13-10), 4. CS U. Craiova 35p (8-9), 5. Astra 33p (9-10), 6. CSM Poli 24p (4-17).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

ETAPA A 10-A DIN PLAY-OUT

Programul meciurilor din etapa a 10-a din play-out - marţi, 15 mai, ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe - ACS Poli Timişoara, ora 21.00: Juventus Bucureşti - Dinamo Bucureşti; miercuri, 16 mai, ora 18.30: FC Botoşani - Concordia Chiajna; joi, 17 mai, ora 20.45: Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari.

Partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament play-out: 7. Dinamo 41p (18-9), 8. Botoșani 32p (8-7), 9. Sepsi 26p (15-11), 10. Voluntari 24p (11-14), 11. Chiajna 23p (7-9), 12. Mediaș 22p (13-12), 13. Timișoara 22p (8-10), 14. Juventus 16p (5-13).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a, Chindia Târgovişte. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.