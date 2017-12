Câştigătorii Premiilor MTV Movie

VAMPIRII RĂMÂN LA MODĂ Premiile Generaţiei Popcorn au suscitat mare entuziasm şi spectacol, aşa cum ne-au obişnuit de 21 de ani. Gala MTV Movie Awards a avut loc duminică seară, la Gibson Amphitheatre din Los Angeles, fiind prezentată de actorul britanic de comedie Russell Brand. Gala Premiilor MTV Movie este una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune pentru publicul tânăr şi reprezintă o bună platformă de lansare pentru multe dintre filmele produse la Hollywood, care se adresează în special spectatorilor tineri şi vor ajunge pe marile ecrane în vara acestui an.

Ceremonia a fost difuzată live de postul MTV. Gala a început cu o glumă făcută de Russell Brand pe seama divorţului său de Katy Perry. ”Ultima dată când am prezentat MTV Movie Awards am ajuns să mă însor. Aşa că acum o să am ochii cât cepele pentru a-mi găsi viitoarea soţie”, a declarat actorul britanic, recunoscut pentru francheţea sa, care astfel a preferat să facă uitat cât mai repede acest subiect, pentru a nu fi ţinta bârfelor şi glumelor. Marele câştigător al serii a fost lungmetrajul ”The Hunger Games / Jocurile foamei”, obţinând patru premii, însă trofeul pentru Cel mai bun film a revenit, pentru al patrulea an consecutiv, unei pelicule din seria ”Twilight / Amurg”. Filmul postapocaliptic ”The Hunger Games / Jocurile foamei”, care fusese nominalizat la opt categorii, a câştigat trofeele pentru Cea mai bună interpretare masculină, pentru Josh Hutcherson, Cea mai bună interpretare feminină, pentru Jennifer Lawrence, Cea mai bună transformare, pentru Elizabeth Banks şi Cea mai bună scenă de luptă. Elizabeth Banks s-a bucurat de cea mai spectaculoasă ieşire din scenă, în braţele chipeşului Joe Manganiello, actor care face parte din distribuţia serialului de mare succes ”True Blood”.

DISTINCŢII INEDITE Premiul pentru Cel mai bun film al anului, decis de fani în urma voturilor online, a fost atribuit peliculei cu vampiri ”The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 / Saga Amurg: Zori de Zi - Partea l”. La categoria Cel mai bun film al anului au mai fost nominalizate peliculele ”Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2”, ”The Help / Culoarea sentimentelor”, ”The Hunger Games / Jocurile foamei” şi ”Bridesmaids / Domnişoare de onoare”. Comedia ”Bridesmaids / Domnişoare de onoare” a primit două trofee, care au forma unei cutii cu popcorn aurite, printre care şi cel pentru Cel mai bun rol de comedie, pentru Melissa McCarthy. Ultima parte a seriei ”Harry Potter” a câştigat, în schimb, premiul pentru Cea mai bună distribuţie şi Cel mai bun erou. Starul filmului ”The Descendants / Descendenţii”, Shailene Woodley, a câştigat premiul pentru Cel mai bun debut.

Premiile MTV Movie includ şi câteva categorii inedite, Jennifer Aniston primind trofeul pentru Cea mai bună ticăloasă, pentru rolul din ”Horrible Bosses”. Premiul pentru cel mai bun sărut le-a revenit actorilor principali din seria ”Twilight / Amurg”, Kristen Stewart şi Robert Pattinson, pentru toate scenele de gen prezentate pe marele ecran în ultimii trei ani. Un moment mai emoţionant al galei a fost cel în care Christian Bale, starul seriei ”Batman”, a prezentat un trailer exclusiv pentru cel mai nou film al său, ”The Dark Knight Rises”, care va avea premiera curând, după ce pe scenă au rulat imagini cu regretatul Heath Ledger jucând personajul Joker din această franciză de succes.

O VEDETĂ COMPLETĂ Actorul american Johnny Depp a fost recompensat cu Generation Award, pentru contribuţia deosebită adusă industriei cinematografice în ultimii 20 de ani, graţie unor roluri de excepţie precum cele din filmele ”Edward Scissorhands / Edward Mâini-de-foarfece”, ”Charlie and the Chocolate Factory / Charlie şi Fabrica de Ciocolată” sau seria ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”. Premiul i-a fost înmânat actorului de Joe Perry şi Stephen Tyler, membri ai trupei Aerosmith. De altfel, Johnny Depp şi-a uimit admiratorii cu talentul de chitarist, alăturându-se membrilor trupei de rock The Black Keys, pentru single-urile ”Gold on the Ceiling” şi ”Lonely Boy”.