Căsuță din cârnați și rețete speciale, la Festivalul Cârnaților

Zeci de rețete de cârnați, unele nemaiauzite, bucătari din trei țări și multă voie bună au constituit, sâmbătă, ingredientele principale ale tradiționalului Festival al Cârnaților de la Nicolești, care a atras sute de spectatori și care are rolul de a promova această zonă. Bucătarii și-au stabilit cartierul general pe terenul de fotbal din localitate, acolo unde au făcut focul, au pregătit carnea, slănina și condimentele, au amestecat ingredientele și au umplut apoi cârnații, care mai de care mai apetisanți. În ciuda faptului că mercurul termometrelor a arătat, în momentul începerii festivalului, minus 20 de grade Celsius, participanții au spus că 'e primăvară, pentru că aici iarna începe la minus 30 de grade Celsius', iar un pahar de palincă 'poate face minuni pe o asemenea temperatură'. Participanții au optat fie pentru rețeta tradițională de 'cârnați secuiești', unde trebuie să se simtă usturoiul din plin, fie pentru diverse rețete de cârnați, unele cu gusturi exotice. Una dintre echipele care a ieșit în evidență este cea intitulată 'Femeile de la marginea satului', care a pregătit cârnați cu rom, al căror gust este unul special. Pentru prezentarea standului lor, membrele echipei au realizat o căsuță din opt kilograme de cârnați și două kilograme de grăsime, din curtea căreia nu a lipsit cotețul cățelului, fântâna, dar și un om de zăpadă, construit din brânză de burduf. Această echipă este o obișnuită a evenimentului, anul trecut clasându-se pe podium cu o rețetă de cârnați cu coajă de lămâie și chimion.

O altă echipă foarte inventivă și care în anii precedenți s-a situat mereu pe primele poziții ale clasamentului este cea a 'Prietenilor care gătesc în ceaun' din satul Ulcani. Standul, decorat cu lampioane chinezești, părea că participă la un concurs de sushi și nu la unul de cârnați, motivul fiind acela că echipa a decis să pregătească o rețetă de cârnați cu condimente asiatice. 'Am mers dincolo de tradițional și am încercat să aducem participarea noastră aici, la un nivel la care este lumea astăzi. E vorba de globalizare, de inspirația din altă părți și atunci ne-am gândit să aducem un pic din Asia în cârnațul pe care îl pregătim. Noi ne pregătim întotdeauna pentru primul loc. Până acum am avut și marele premiu și premii speciale pentru inovație, pentru creativitate, întotdeauna am încercat să venim cu ceva special. Am avut până acum cârnați cu prune și palincă, cu ciocolată, cu rom, de data această am mers pe partea asiatică, ne place să fim un pic altfel de fiecare dată', a spus una dintre membrele echipei 'Prietenii care gătesc în ceaun'.

La Festivalul Cârnaților au participat și pompierii voluntari din satul Văcărești, care nu au vrut să dezvăluie secretele rețetei de 'cârnați tradiționali din zona Ciuc', dar au spus că niciodată din aceste preparate nu trebuie să lipsească 'sarea și inima omului'.