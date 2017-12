Cât vom plăti pentru a reduce emisiile de CO2?

Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a declarat, ieri, în cadrul unui forum, că va lansa, până la sfârşitul acestui an, un studiu pentru a vedea cât trebuie să cheltuiască România pentru a respecta normele europene privind reducerea cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) până în 2020. \"Noi producem energie electrică 60% bazată pe cărbune. Investiţiile în proiecte de producţie energie în cogenerare costă foarte mult. Lansăm un studiu, sperăm să fie gata până la sfârşitul anului, ca să avem o imagine clară cât trebuie să investim, pentru a reduce până în 2020 aceste emisii de carbon şi cât costă dreptul României şi ce strategie adoptăm în continuare\", a spus ministrul. În opinia acestuia, nu putem folosi numai combustibil fosil (cărbune). \"Trebuie să ne schimbăm strategia, să găsim acea unealtă, acele scopuri care ţin de buget, de subvenţii, de certificate verzi şi de un sistem funcţional. Viitorul este al economiilor verzi. Şi dacă nu înţelegem acest lucru, vom pierde cu toţii. Investiţiile costă mai mult pe termen scurt, dar are efecte benefice asupra sănătăţii mediului şi asupra sănătăţii oamenilor şi companiile trebuie să ştie la nivel global ce decizii politice se iau. Credeţi-mă, este dificil, unele ţări nu vor neapărat să semneze unele convenţii cu valoare juridică\", a precizat Borbély. Acesta a afirmat totodată că ţara care investeşte cel mai mult în energie verde, pe următorii zece ani, este China, conform datelor furnizate de guvernul chinez, \"pentru că şi-au dat seama că acesta este viitorul\". Borbély a menţionat că, în prezent, Ministerul Mediului are mai multe programe în derulare, în ceea ce priveşte ajutoarele date pentru proiectele în regenerabile. Astfel, prin Programul \"Casa verde\", 18.500 de case vor fi încălzite prin panouri solare. Totodată, are în buget la Fondul de Mediu aproape 400 milioane lei pentru instituţiile publice, pentru centrale electrice din surse regenerabile. \"Un miliard de euro am cheltuit anul trecut, prin Fondul de Mediu, pentru investiţii în proiecte în energie verde. Da, o parte însemnată sunt bani pentru Programul Rabla. Dar trebuie să dispară aceste maşini vechi, riscăm infringement. Va trebui să fim şi mai fermi în a aloca facilităţi şi pentru maşini hibrid sau electrice\", a subliniat ministrul Mediului şi Pădurilor. Conform normelor europene, până în anul 2020, fiecare ţară membră UE trebuie să-şi crească eficienţa energetică cu 20%, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% şi, totodată, 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile.