Cătălin Căbuz şi cel mai important eveniment din 2019

Revenit înaintea startului sezonului 2019-2020 la FC Viitorul Constanţa, Cătălin Căbuz și-a câștigat rapid locul de titular în poarta formaţiei constănțene. Evoluțiile sare foarte bune şi paradele de excepție din multe meciuri, printre care s-au numărat şi două lovituri de la 11 metri apărate, au contribuit din plin la multe victorii ale Viitorului.

„A fost un an bun spre foarte bun, cu bune şi cu rele, dar până acum consider că a fost un sezon bun până acum şi a fost OK din toate punctele de vedere. Mi-am dorit să vin la Viitorul înapoi, mi s-a oferit şansa să joc, am profitat de ea. Vreau să mă pregătesc la fel şi pe viitor să îmi fac treaba la fel de bine. Sunt mulţumit. Vreau să îmi ajut echipa cât pot de mult şi la sfârşit să fim cu toţii fericiţi. Cel mai important moment pentru mine în acest an a fost când s-a născut băieţelul meu şi a fost un sentiment extrordinar şi am fost foarte, foarte fericit. Pe plan fotbalistic, când m-am întors la Viitorul şi am început să joc. Să fiu sănătos şi să am cât mai multe reuşite. Vreau să le transmit suporterilor Sărbători Fericite alături de cei dragi, un an nou fericit şi plin de bucurii şi împliniri şi multă sănătate”, a declarat Cătălin Căbuz, într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului de la ţărmul mării.

Chiar dacă a fost rezervă la EURO 2019, portarul Viitorului nu a uitat şi momentele trăite la turneul final al Campionatului European de tineret din vară, iar cu Viitorul vrea să încheie sezonul cât mai sus în clasament.