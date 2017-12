Cazul „Călăraşi”, fumigenă sau... infern?

“Cum dracu’ se face că noi, talpa ţării, sărăcim pe zi ce trece şi preşedintele are bani să cumpere pământuri?”, întreabă tanti Stela, de la scara B. Recunoaştem că încă nu am descâlcit toate iţele afacerii, tanti Stela, dar ne gândim că s-o găsi cineva în ţara asta să îi dea de cap. Cert este că achiziţionarea giganticului teren agricol de către familia Băsescu printr-un credit mai mult decât preferenţial a pus pe gânduri multă lume. Subiectul a împărţit lumea politică în două. Pe de o parte, sunt cei care consideră că subiectul - denumit generic „Călăraşi” - este doar o fumigenă şi, pe de alta, cei din actuala guvernare, care vor să fie cercetat modul în care şeful statului a folosit funcţia publică şi resursele statului pentru o afacere familială. Fiecare parte are argumentele şi propunerile sale pe marginea subiectului. Vicepreşedintele PDL, deputatul de Buzău Cezar Preda, a lansat, vineri, un apel către procurorul general al României să se autosesizeze în cazul terenului agricol cumpărat de fiica preşedintelui, Ioana Băsescu, „pentru că, atunci când se autosesizează Parchetul, trebuie să înceteze orice comisie parlamentară. Iată ce simplu e. Nu mai e în pericol Ilie Sârbu să fie preşedintele unei comisii şi să răspundă domnia sa câţi bani a luat de la bancă şi câte hectare are în judeţul Timiş. Scapă de aceste obligaţii“. Un alt apel către autorităţi pentru a face lumină în afacerea terenului agricol vine şi de la senatorul Valer Marian.

UN ROL BINE STABILIT Co-preşedintele USL Crin Antonescu a făcut joi seara, la o emisiune televizată, un rezumat privind activitatea viitoarei comisii parlamentare de anchetă care urmează să elucideze suspiciunile legate de implicarea unor oficiali ai statului în sprijinirea afacerii private a familiei Băsescu. Antonescu a spus că, în întâlnirea de joi pe care a avut-o cu premierul Victor Ponta la Guvern, s-a discutat şi despre Comisia de anchetă „Călăraşi”: „Decizia nu s-a luat, e foarte probabil că o decizie se va lua şi în PNL, probabil luni-marţi“. El a mai spus că nu s-a negociat nimic, nu s-a împărţit preşedinţia comisiei, dar, în mod normal, aceasta va reveni PSD, pentru că are cel mai mare număr de parlamentari. “S-a creat, însă, sentimentul că această comisie îl va desfiinţa politic pe Traian Băsescu. Nu ştiu ce urmează să i se întâmple. (...) Comisia aceasta, indiferent ce ar descoperi, nu îl poate da jos din funcţie pe Băsescu şi nu îl poate trimite în faţa instanţei pe Traian Băsescu, să fim foarte serioşi, orice ar descoperi. Dacă descoperă elemente care să pună la îndoială legalitatea, atunci trimite aceste concluzii organelor abilitate, cum se spune, Parchetului, DNA-ului, cuiva...”, a precizat liderul PNL. Mai mult, el spune că „există posibilitatea şi a traficului de influenţă, dar eu nu formulez nicio acuzaţie, repet, dar există, se discută despre aşa ceva. Există posibilitatea implicării nefireşti, dacă nu şi ilegale, a unor instituţii sau a unor oameni lucrând în instituţiile statului, pentru a rezolva treburile unor privaţi”. Liberalul a arătat că, într-o ţară în care zdrobitoarea majoritate este la limita subzistenţei, nu poţi să defilezi cu o asemenea achiziţie pe sub nasul oamenilor care nu au consilieri ai preşedintelui sau înalţi funcţionari ministeriali care să umble să evalueze, să cerceteze, să pregătească o vânzare-cumpărare de teren.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE La rândul său, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat, vineri, că, dacă Parlamentul decide înfiinţarea comisiei „Călăraşi”, instituţiile din subordinea ministerului îşi vor da concursul pentru clarificarea problemelor şi, dacă va fi chemat în faţa Comisiei, se va prezenta fără rezervă. În ce priveşte declaraţiile contradictorii dintre el şi liderul liberalilor, liderul PC a spus că nu vrea să mai răspundă atacurilor lui Antonescu, care „sunt de neînţeles“, arătând că este „regretabil şi dezamăgitor“ că liderul PNL îşi vede partenerii ca adversari politici. El a adăugat că are o relaţie foarte bună cu liberalii din Guvern şi din Parlament şi nu-i stă în caracter să-i atace pe cei alături de care a stat foarte mulţi ani. Încheiem cu „profeţia” senatorului Sorin Roşca Stănescu, potrivit căreia „urmează infernul”, pentru că Băsescu „va trage din toate părţile” şi vor fi vizaţi miniştrii şi familiile lor.