CCR: Majorarea salariilor de la Transporturi e neconstituțională

Curtea Constituțională (CCR) a decis miercuri, 14 septembrie, că legea de aprobare a Ordonanței de Urgență 68/2015, prin care salariile de bază ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor au fost majorate cu 57,5%, este neconstituțională, dar a admis acordarea unui spor de 15% celor cu doctorat. ”Noi am considerat că este neconstituțional deoarece creează discriminări în raport cu celelalte categorii de funcționari aflați în aceeași situație. Am considerat că s-a încălcat articolul 16 din Constituție, cu privire la egalitatea în drepturi”, a declarat președintele CCR, Valer Dorneanu. Dispozițiile legii privind aprobarea OUG 68/2015, declarate neconstituționale, au fost atacate la CCR de către Guvern pe 11 iulie. Amendamentul contestat propune majorarea salariilor de bază ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor cu 23 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, respectiv o majorare salarială de 57,5%, începând cu 1 septembrie 2016. Legea fusese adoptată de Parlament pe 28 iunie 2016. ”Acordarea unei majorări salariale suplimentare doar pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor are caracter discriminatoriu şi va duce la inechităţi între personalul din aparatul propriu al ministerelor. Prin aplicarea cumulată a prevederilor ordonanţei cu amendamentul adoptat de Parlament, personalul din Ministerul Transporturilor ar urma să beneficieze de o creştere salarială de peste 150%, comparativ cu luna septembrie 2015”, și-a motivat Executivul sesizarea de neconstituționalitate. Pe de altă parte, judecătorii CCR au respins o altă sesizare a Guvernului, care prevede, printre altele, acordarea către personalul bugetar care posedă titlul ştiinţific de doctor a unui spor de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a obţinut titlul ştiinţific respectiv. O altă modificare contestată la CCR prevede o majorare de 10% a salariului pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, în cazul în care fie sunt structuri nou-înfiinţate, fie contractul colectiv de muncă a expirat. Ambele prevederi, aduse prin amendamente legii-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară, au fost declarate constituționale.