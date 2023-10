Ce activități culturale organizează Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în cadrul proiectului internațional E.T.E.R.I.A.

Între 14-23 septembrie, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINA Constanța) organizează o serie de activități culturale în cadrul proiectului internațional E.T.E.R.I.A. (Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists), co-finanțat prin programul europeanEuropa Creativa.

Coordonarea și direcțiunea artistică a proiectului este asigurată de liderul de proiect, International Theatre Institute - ITI (Italia), parteneri fiind, alături de instituția noastră, AVR Lab - Department of Engineering for Innovation of University of Salento (Italia), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia) și Zdruzenie na umetnici Makedonski centar na Internacionalen teatarski institut (Macedonia de Nord)

Rezidența din România, intitulatăCrossroads and Borders,este organizată și coordonată de către MINA Constanța și a fost precedată, în perioada 12-13 septembrie, de o serie de conferințe online, în cadrul cărora au fost puse la punct detalii tehnice și în care s-au analizat anumite particularități culturale ale activității programate în perioada 14-23 septembrie.

Evenimentele programate la Constanța fac parte din acest amplu proiect internațional, derulat pe parcursul a 18 luni și care au prevăzut, de asemenea, rezidențe și activități desfășurate în localitățile Lecce (Italia), Zakynthos (Grecia) și Skopje (Macedonia de Nord).

Primul eveniment al rezidenței, desfășurat în format fizic la Constanța, este programat să aibă loc pe data de 14 septembrie, de la ora 11.00. Este vorba despre un inter-community lab intitulatThrough the generations,careva avea loc la Colegiul Național de Arte „Regina Maria"din Constanța și va aduce în atenția publicului tânăr aspecte inedite legate de patrimoniul cultural-istoric, de conservarea, protejarea și punerea în valoare a acestuia, prin intermediul artei.

Pe data de 15 septembrie, cu începere de la ora 12.00, în aula „Vasile Canarache" (Sala Ovidiană) din cadrul MINA Constanța va avea loc conferința de presă prilejuită de deschiderea rezidenței din Constanța, eveniment la care sunt invitați să participe reprezentanți ai societății civile, publicul larg, precum și reprezentanți mass-media.

La conferință vor participa partenerii proiectului și artiștii angrenați în activitățile culturale programate să aibă loc în orașul de exil al geniului Publius Ovidius Naso, cu această ocazie, pe lângă alocuțiunile inerente festivității, urmând a fi prezentat și programul complet al evenimentelor.

Colectivul artistic este compus din actori din țările partenere ale proiectului, dar și din artiști selectați din întreaga Europă. Timp de opt zile, aceștia vor repeta împreună pentru a realiza un act artistic comun, menit să evidențieze obiectivele proiectului (arta, patrimoniul, comunitatea, multi-etnicitatea) și legăturile solide dintre acestea. Rezultatul final al acestui demers artistic va putea fi vizionat la finalul rezidenței. Până atunci însă programul acțiunilor de la Constanța continuă cu noi evenimente.

Pe data de 18 septembrie, de la ora 14.30, Aula „Adrian Rădulescu" va găzdui masterclass-ul intitulatConstanța's Female Mythology.Cu acest prilej, specialiști români din domeniul istoriei vor prezenta și analiza aspecte inedite ale patrimoniului arheologic deosebit pe care îl deține vechea cetate a Tomisului. Printre divinitățile feminine adorate în antichitate, la Tomis, se numără Hecate, o zeiță cu atribute complexe și ale cărei reprezentări se regăsesc în patrimoniul muzeului. Zeiță a răscrucilor de drumuri, printre multe alte atribute deținute, Hecate este, de altfel, și zeița aleasă pentru a fi călăuza, peste milenii, a rezidenței artistice de la Constanța.

Ziua de 19 septembrie programează, de asemenea la MINAC, cu începere de la ora 17.30, un inter-community lab intiulatCommunity telling, în care se va pune accentul pe istoriile și poveștile adevărate ale unei comunități cosmopolite, dintr-un teritoriu românesc în care reprezentanți a numeroase etnii, și de religii diverse, coexistă în pace, de secole.

Pe data de 21 septembrie, de la ora 17.30, se va desfășura un nou inter-community lab,Singing Memories. Conviviality,și în care, prin cântec și poezie, se vor pune în evidență tradițiile și particularitățile artistice ale mozaicului multietnic, format atât din membrii comunității dobrogene, precum și din cei ai echipei proiectului E.T.E.R.I.A.

Ultimul și cel mai important moment al rezidenței va avea loc pe 23 septembrie, cu începere de la ora 21.00. Reprezentația artistică programată și performată de către artiștii implicați în proiect se va desfășura – cu sprijinul Primăriei municipiului Constanța - în vecinătatea unui obiectiv istoric antic, Termele Romane, simbolic pentru bimilenarul oraș Constanța. Publicul prezent va putea fi martor la reprezentația oferită de echipa artistică multiculturală, cea care prin această activitate, va putea uni arta și istoria.

Rezidența de la Constanța se va încheia pe data de 24 septembrie, odată cu plecarea participanților din străinătate. Proiectul E.T.E.R.I.A. va continua însă anul acesta, în cursul lunii noiembrie, când este programată rezidența din insula Zakynthos, Grecia.

Prin proiectul de față, MINAC, în calitatea sa de partener al unui proiect european, are posibilitatea de a atrage, din nou, atenția, asupra patrimoniului istoric extraordinar existent în Dobrogea, un ținut al frontierelor și al răscrucilor de drumuri, o provincie multietnică ce merită a fi cunoscută și admirată de întreaga Europă.