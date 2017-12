Ce faci dacă nu ai loc pe trotuar din cauza tonetelor?

14:53:01 / 12 Martie 2016

Pentru Constantin

Stimate domn nu trebuie mutata decat placuta de pe stalp in fata statiei - cand infiintezi o statie placuta de pe stalp care indica traseul se pune in fata statiei nu inapoi cu 50 m .Marcajul galben de pe sosea nu este in fata statiei este tot in fata placutei .Nu ajungem in bd Tomis daca autobuzele vor opri in dreptul statiei ,insa calatorii nu vor mai sta printre vasele florareselor sau pe carosabil.Este corect sa fie mutate floraresele insa statia va ramane tot departe de locul unde opresc autobuzele. Eu cand spun statie ma refer la acea constructie fixa pe trotuar cu tamplarie din aluminiu cu geam prevazuta cu acoperis si bancute-care este foarte bine amplasata .