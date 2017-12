Ce li se pregătește studenților în noul an universitar?

Tinerii care de la toamnă vor începe viața de student, dar și cei care au deja un an sau doi experiență în activități studențești trebuie să știe că anul universitar 2016 - 2017 nu va mai începe la 1 octombrie, ca până acum. Potrivit structurii anului universitar aprobate de Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), studenții vor începe anul universitar pe 3 octombrie, pentru că, în acest an, 1 octombrie va cădea într-o zi de sâmbătă. Conform hotărârii Senatului UOC, activitatea didactică de la UOC se va desfășura între 3 octombrie și 24 decembrie, fiind întreruptă de 2 zile libere naționale pe 30 noiembrie și 1 Decembrie (Sfântul Andrei și Ziua Națională a României), urmând apoi 2 săptămâni de vacanță, între 25 decembrie 2016 și 8 ianuarie 2017. Tinerii se vor întoarce la cursuri și vor susține colocviile în perioada 9 - 22 ianuarie, apoi vor intra în sesiunea de examene, pentru trei săptămâni, adică până pe 12 februarie. După 3 săptămâni în care s-au străduit să învețe și să își arate cunoștințele în examene, studenții în ciclul de licență și masterat vor intra într-o binemeritată vacanță intersemestrială de o săptămână, în perioada 13 - 19 februarie, pentru a intra cu forțe proaspete în semestrul al II-lea de studiu. Astfel, tinerii vor participa la cursuri pentru 8 săptămâni, în perioada 20 februarie - 15 aprilie, apoi vor avea o săptămână de vacanță, în perioada sărbătorilor pascale - 16 - 23 aprilie. Potrivit structurii anului universitar, după vacanța de Paște vor urma alte 6 săptămâni de activitate didactică, până pe 4 iunie, timp în care tinerii vor acumula informații, pregătindu-se pentru sesiunea de examene din vară. Studenții vor avea zile libere pe 1 mai și 5 iunie - Ziua dascălului. Astfel, studenții vor susține examene timp de 3 săptămâni, în perioada 5 - 25 iunie, urmând, potrivit calendarului, 2 sau 3 săptămâni de practică. Studenții în ultimul an de studiu, dar și cei de la medicină vor avea un calendar propriu pentru semestrul al II-lea. Astfel, activitatea didactică se va încheia pe 21 mai, urmând ca sesiunea de examene să se desfășoare între 22 mai și 4 iunie, iar a treia sesiune de examene să aibă loc între 5 și 11 iunie. De pe 12 iunie până pe 25 iunie urmează pregătirea și înscrierea la examenul de finalizare a ciclului de studiu, iar între 3 și 17 iulie are loc sesiunea de examene pentru finalizarea studiilor.