Ce noutăți aduce noul an școlar?

Noul an școlar, care începe de astăzi, vine cu o serie de noutăți atât pentru profesori, cât și pentru elevi. În acest an, toți învățătorii, elevii și părinții se confruntă cu o premieră pentru învățământul românesc. Elevii de clasa I nu vor fi întâmpinați în clase cu binecunoscutul Abecedar, cel care îi ajută pe cei mici să descifreze tainele scrisului și cititului. Premierul Victor Ponta a anunțat că va lua măsuri fără niciun fel de ezitare dacă se va dovedi că au existat nereguli sau greşeli făcute de Ministerul Educaţiei în organizarea licitaţiilor pentru manualele şcolare, el adăugând că dreptul la contestaţie nu poate fi îngrădit. Deși vor ajunge cu întârziere, manualele tipărite vor fi însoțite de CD-uri cu versiuni digitale, care vor completa informațiile din cărți. Lipsa manualelor în primele zile de școală nu este însă singura chestiune care face ca acest an să fie altfel decât precedentul. Profesorii vor primi din nou bani pentru dezvoltare profesională. Suma va crește de la 100 la 150 de euro, după cum a anunțat ministrul Educației, Remus Pricopie. Și subvenția pentru programul ”Bani de Liceu” va crește, după cum a anunțat ministrul Pricopie, până la aproximativ 250 de lei, de la 180 de lei, cât este în prezent. Oficialul a promis că încearcă să clarifice situația navetei cadrelor didactice, pentru a stabili exact care este sursa de finanțare pentru decontul transportului.

EXAMENE NAȚIONALE În ceea ce privește examenele naționale, anul școlar 2014 - 2015 nu aduce modificări privind organizarea și desfășurarea evaluărilor și a admiterii la liceu. Astfel, după algoritmul inaugurat anul trecut, media de admitere în liceu se va calcula drept medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (75%) şi cea a notelor din gimnaziu (25%). Evaluarea Naţională din 2015 a elevilor din clasa a VIII-a se va desfăşura la aceleaşi discipline ca cele din acest an, elevii vor susţine examenele sub supraveghere video, iar repartizarea computerizată în licee va avea loc în trei etape. De asemenea, se păstrează și evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, organizate în lunile mai și iunie. Examenul de Bacalaureat din 2015 va fi susţinut la aceleaşi probe ca în acest an, a treia sesiune de examinare nefiind prevăzută în calendarul de desfășurare al probelor. Pentru a obține rezultate mai bune la examenul maturității, ministrul Educației dorește să reducă din disciplinele predate la clasele a XI-a și a XII-a, pentru ca elevii să se poată concentra cu prioritate pe materiile pentru examene. La nivelul județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a anunțat că vor începe anul școlar 111.007 de elevi, dintre care cei mai mulți sunt în clasele primare (34.154 de copii).

11.000 de polițiști pe străzi

Şeful Poliţiei Române, chestor general de poliţie Petre Tobă, a dispus luarea unor măsuri suplimentare pentru un început de an şcolar în siguranţă. Astfel, el a trimis în stradă aproape 11.000 de poliţişti din toată țara. Aceștia se vor afla în zona şcolilor şi a liceelor, pe toată durata zilei. Cei 8.605 de poliţişti de ordine publică, 1.313 de poliţişti de la Rutieră, 116 de la Prevenire şi 847 de poliţişti de la alte structuri vor acţiona, suplimentar faţă de dispozitivul curent, în zona a 9.043 de şcoli şi 1.662 de licee. În județul Constanța vor fi prezenți la datorie 400 de oameni ai legii, ce vor asigura ordinea publică și vor menține siguranța elevilor, a părinților, dar și a cadrelor didactice care vor participa la festivitățile de deschidere de an școlar. De asemenea, poliţiştii vor acţiona pentru depistarea şi luarea măsurilor legale faţă de persoanele care, prin comportamentul sau activităţile pe care le desfăşoară, afectează climatul de siguranţă publică. Pentru a fluidiza traficul rutier în zonele în care se află unitățile de învățământ, polițiștii de la Rutieră vor fi prezenți în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. La început de an școlar, polițiștii transmit câteva recomandări atât părinților, cât și elevilor. Le puteți citi în ediția online a ziarului nostru - www.telegrafonline.ro.

Pentru a vă ţine copilul cât mai departe de un comportament deviant, Poliţia vă recomandă: Comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui - respectată; Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele, mai degrabă le amplifică; Verificaţi de câţi bani de buzunar dispune copilul dumneavoastră şi cum îi cheltuieşte; Dacă fiul sau fiica dumneavoastră vine acasă cu obiecte de valoare, verificaţi provenienţa lor şi nu acceptaţi răspunsuri facile; Sfătuiţi-vă copilul să nu accepte invitaţia de a se urca în maşina unei persoane necunoscute; Educaţi copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute şi nici să nu dea relaţii despre programul dumneavoastră de lucru; Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră; Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră şi de familiile lor; Asiguraţi în familie un climat afectiv şi de bună înţelegere; Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie, care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă; Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă; Alegeţi comunicarea, lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil - părinţi; Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, psihologi, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor.

Poliţia recomandă tinerilor:

Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant; Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou-cunoscute sau cunoscute întâmplător; Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se adună persoane cu un comportament deviant, se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc; Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveţi puţine informaţii.