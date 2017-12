Ce planuri politice are Theodor Paleologu, după excluderea din PNL

Deputatul Theodor Paleologu, proaspăt exclus din PNL, ar putea merge pe calea independenței politice. El a anunțat, pe Facebook, că va candida independent la alegerile parlamentare din toamnă. „Cel mai probabil, mă îndrept către o candidatură independentă, ca liberal disident. Este riscant, dar am sentimentul că nu prea am dreptul să mă derobez de la această încercare. Depinde, firește, și de mesajele pe care le primesc de la alegători și simpatizanți”, a scris Paleologu pe rețeaua de socializare. Fost ambasador al României în Danemarca și Islanda în perioada 2005 - 2008, Paleologu a ocupat timp de un an și funcția de ministru al Culturii în Guvernul Boc. Este la al doilea mandat de deputat, ambele obținute din partea PDL. În 2014 a părăsit PDL pentru a se alătura PMP, însă după fuziunea PDL-PNL a devenit, în 2015, membru PNL. A părăsit și acest partid, după ce a fost exclus din cauza criticilor formulate în ultima perioadă la adresa conducerii partidului și din cauza susținerii sale față de liderul Uniunii „Salvați Bucureștiul”, Nicușor Dan.