Ce se fură în Spitalul de Urgență Constanța?

Acțiunea de protest (comemorare) de sâmbătă, 31 ianuarie, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, a mamelor nemulțumite de condițiile din Clinica de Pediatrie, dar și de atitudinea unor cadre medicale și de neglijența doctorilor, a fost urmată de o conferință de presă susținută de managerul unității, dr. Dănuț Căpățînă. El a răspuns punctual reclamațiilor femeilor adresate reprezentanților mass-media, dar și în mediul virtual. Astfel, în ceea ce priveşte condiţiile igienico-sanitare precare, oficialul SCJU a spus că nu a făcut niciodată niciun secret din faptul că există secţii nerenovate în spital, lucru știut prea bine de întreaga populație, dar sunt și secții renovate. Managerul susține că afirmațiile unor mame, potrivit cărora în spital este mizerie, sunt lipsite de orice fel de logică. ”Dacă există, să zicem, rozătoare (așa cum au spus) într-un spital, sunt pe toate secţiile. Pe secţiile noi nu sunt. Nu vreau să suprapunem faptul că secţiile nerenovate nu sunt întreţinute în condiţii igienico-sanitare aşa cum prevăd normele legale în vigoare. Cu alte cuvinte, şi pe secţiile nerenovate, dar şi pe cele renovate, se aplică aceleaşi reguli de dezinfecţie şi dezinsecţie. Secţiile nerenovate nu sunt mizerabile, punct. Sunt registre, tabele pe care le putem pune la dispoziţia organelor de control, care au şi fost şi au constatat că în afară de secţia de pediatrie, la care ne referim punctual şi care este nerenovată, restul de probe şi tot ce înseamnă acuzaţii vizavi de faptul că este un focar de infecţie sunt neadevărate”, a subliniat dr. Căpățînă. El susține că afirmațiile sale sunt confirmate de probe biologice, de laborator, de o instituţie care este autoritate în domeniu, iar persoanele care fac astfel de afirmaţii ”să fie mai atente când le fac, pentru că nu putem ignora ceea ce este obiectiv şi ceea ce se face zi de zi”. ”Ne străduim ca, într-o secţie care arată cum arată, să întreţinem un grad de igienă ridicat. Afirmaţiile de genul că există epidemie, care sunt foarte grave din punctul meu de vedere, făcute în spaţiu public reprezintă faptă penală”, precizează managerul SCJU.

EXISTĂ O CALE LEGALĂ Acuzații extrem de grave sunt, în opinia sa, și cele referitoare la adresa pediatrilor. Faptul că o mamă a reclamat că nu s-a uitat nimeni la copilul ei, deși era grav bolnav, înseamnă că medicul de gardă, singurul care putea să administreze un tratament pacientului, este acuzat de neglijență în serviciu. ”Dacă cineva este nemulţumit de vreun serviciu medical, de vreun anumit doctor, există calea legală, normală, prin care poate să facă o reclamaţie către noi, către Colegiul Medicilor. Vorbele în vânt la adresa medicilor eu le resping categoric. Oamenii ăştia stau de dimineaţă până seara, văd mii de oameni, salvează vieţi şi în orice spital din lume, nu numai din România, mai sunt şi cazuri depăşite, cu toate eforturile pe care le depunem nu avem ce să facem. Nu putem decât să dăm nişte explicaţii obiective, medicale, clare”, a declarat dr. Căpățînă, care a precizat că niciodată nu va acoperi o culpă medicală, dacă se va confirma.

”DACĂ CINEVA ARE VREO NEMULŢUMIRE LA ADRESA VREUNUI DOCTOR SAU ASISTENT, SĂ FACĂ O RECLAMAŢIE SCRISĂ. NU EXISTĂ NICIO RECLAMAŢIE SCRISĂ DE LA PEDIATRIE!”, SUSȚINE MANAGERUL

SE FURĂ Șeful SCJU s-a arătat revoltat de faptul că în spitalele din România continuă să se fure. ”Se fură începând de la capacele de WC până la sifoanele de pardoseală. Pe secţia de pediatrie, care este o secţie nerenovată, sifoanele de pardoseală sunt din fontă, au 4 - 5 kg. Se fură de către taţi, probabil. Noi stăm tot timpul şi le înlocuim, este o chestiune care ţine de educaţia pacienţilor. Evident că în zonele renovate nu se întâmplă lucrul ăsta, deşi şi acolo ne dispar capete de duş etc., pentru că acolo sifonul de pardoseală e modern, e o tablă care nu prezintă interes”, explică dr. Căpățînă. În ediția online a cotidianului nostru (www.telegrafonline.ro) puteți citi și câteva dintre declarațiile mamelor, ale rudelor unor foști pacienți, dar și ce le recomandă managerul.

Când vor fi gata lucrările de modernizare

Nu peste mult timp va fi depus un memoriu la Ministerul Sănătății, document în care va fi stabilită suma necesară renovării Clinicii de Pediatrie. Dr. Căpățînă a apreciat că, dacă fila de buget va fi în martie, cel mai probabil lucrările de modernizare vor fi gata la finele anului sau începutul anului viitor. ”În bugetul CJC de anul acesta avem prinsă o sumă de bani echivalentă cu cea de anul trecut, care ne permite să mai facem încă o secţie, care va fi cu siguranţă secţia de chirurgie, deci să terminăm etajul V al SCJU”, a spus managerul.

Explicații pentru o mamă care vrea să știe de ce i-a murit copilul

Pe adresa SCJU a fost făcută o cerere de către o mamă căreia i-a murit copilul în spital. Ea vrea să afle ce s-a întâmplat de fapt. ”Îi vom face un raport medical, există un buletin anatomo-patologic. Ce pot să vă spun este că era un copil foarte tarat şi medicii au făcut absolut tot ce era omeneşte posibil ca să-l salveze. Dar mama ne-a făcut o sesizare în care doreşte explicaţii, mai mult decât este în buletinul medico-legal. Îi vom face această scrisoare, o vom invita la o discuţie să i se explice. Din punct de vedere medical, lucrurile sunt foarte clare pentru noi”, a precizat managerul.

Lumânări în memoria copiilor care au murit pe patul de spital

Mamele adunate sâmbătă, la prânz, la SCJU Constanța, și-au spus din nou nemulțumirile, în fața jurnaliștilor. Unele au aprins și câte o lumânare la troița din fața spitalului, în memoria copiilor care au trecut în neființă pe patul de spital. Femeile s-au arătat extrem de indignate de faptul că secția arată deplorabil, că cei mici sunt internați în condiții precare, paturile sunt ruginite, grupurile sanitare neigienizate, lenjeria ruptă, pătată etc. Altele au expus problemele punctual. O reclamație a fost adresată medicului de la Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, dr. Gabriela Dascăl, care este și șefa Colegiului Medicilor din România, filiala Constanța, care i-a dat un diagnostic greșit copilului reclamantei, punându-i astfel viața în pericol. Nepoata unei paciente a reclamat că în salonul (2311) în care a fost internată mama sa, cu probleme de ficat, la Clinica Medicală, au fost văzuți un șobolan, dar și carcalaci. ”Erau internate opt persoane, într-un spaţiu de maximum 10 mp, dar nu cred că erau, o doamnă aflându-se în comă, unei alteia i se schimba pampersul. Astea nu sunt condiții”, s-a plâns femeia. Adela, mama unui copil, a spus că nu a avut curaj să-și aducă copilul la SCJU, știind prea bine condițiile jalnice din Clinică. ”Fata mea a luat rotavirus de la un loc de joacă. Am mers cu ea la privat decât să merg aici, la SCJU. Mi-a fost teamă. Cum să duci un copil în Clinica aia (de pediatrie), nu poţi să duci nici măcar un animal. Să se îmbolnăvească de alte boli, am auzit că au murit doi copilaşi. Niciodată nu o să mergem la Clinica de Pediatrie de la SCJU”.

„De ce mi-a murit copilul?“

Bunica unui copil care a murit la SCJU, M. Nicoleta, a spus că a participat la comemorare pentru că este inadmisibil ce se întâmplă în Clinica de Pediatrie. ”Nu se poate muri în 2015 aşa. Nepoţelul meu a murit în 12 ianuarie aici, la SCJU. A fost internat cu o mică răceală şi părerea noastră este că a luat un virus din Clinică pentru că făcea diaree, făcea 20 de scaune pe zi, şi vineri, pe 9 ianuarie, era ameliorat, era bine, iar sâmbătă şi duminică nu i s-a acordat atenţia necesară şi tratamentul care era necesar şi luni dimineaţă a murit. O să facem plângeri, aşteptăm să ne dea fişa medicală. Luni dimineaţă (2 februarie) facem cerere. Trebuia să facă mămica, dar este în stare de şoc şi nu a putut, nu a fost în stare. Facem cerere să ne dea fişa medicală, să ne dea tot tratamentul şi motivul adevărat pentru care a murit copilul”, a spus femeia. ”Secţia arată oribil, nu se poate aşa ceva în 2015. De ce să fim noi ultimii oameni, să ne tratăm copiii în aceste condiţii? Plătim taxe, suntem în UE, părerea mea este că nu trebuie să acceptăm. Ăsta nu este un spital. Dacă ducea copilul în altă parte, poate ar fi avut mai multe şanse. Cel mic a avut o operaţie foarte grea care a reuşit perfect, a fost operat la Spitalul „Marie Curie“, de dr. Spătaru, căruia îi mulţumim că ne-a salvat copilul, şi cum să acceptăm ca dintr-o răceală, la SCJU, să ne moară copilul? Cum? Dacă nu era de competenţa lor, trebuia trimis la un alt spital. Eu nu sunt medic, dar o să fac toate demersurile pentru a mi se răspunde la întrebare. De ce mi-a murit copilul?”, a spus bunica.

”A arunca vorbe în vânt mie mi se pare foarte periculos”

Managerul SCJU așteaptă reclamații scrise. ”A arunca vorbe în vânt mie mi se pare foarte periculos. Pe baza unor reclamaţii noi putem lua nişte decizii, putem lua nişte măsuri, aşa, pe vorbe, nu putem face nimic. Eu nu pot să iau o infirmieră, asistentă, doctor, să-l trag de mânecă, să-l pedepsesc conform Codului Muncii, dacă nu am o sesizare în spate. Doar că am auzit eu... Există o procedură, o anchetă administrativă. De pe alte secţii am avut sesizări şi am făcut anchete administrative. Nu înţeleg de ce nu se întâmplă treaba aceasta şi trebuie să facem aşa, un tumult, care nu are niciun fundament. Eu nu contest, dar vă spun cum ar trebui să funcţioneze din punct de vedere legal şi normal. Nemulţumirile pot să fie oriunde, dar pentru a rezolva o nemulţumire există din punct de vedere legal nişte paşi”, subliniază managerul.