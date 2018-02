Ce spune Laura Codruţa Kovesi despre revocarea din funcţie

12:02:07 / 15 Februarie 2018

...DE DEMINITATE .

Am reușit să vizionez o partea a discursului șefei DNA !.... După care am OPRIT televizorul ! ..E clar mesajul . Nu voi demisiona indiferent de probelor pe care le aduc TV uri LIBERE.!....Ma așteptăm că șefa DNA sa aibe un discurs ferm în care sa se delimiteze de procurorii DNA din Ploiesti ..Mă așteptăm cum era firesc să-i DEMITA pe cei în cauză !..DA ...NU A FĂCUT-O !..Ba chiar ia lăudat !!!!... Spunând că aceștia și-au făcut datoria !!!!... CHIAR Așa !?????...Probele care ii acuză pe cei din DNA Ploiești sânt cat se poate de clare...Mai grav e că cei care le arată sânt .... Înjurați .. făcuți PENALII... minciunosii ....Că execută ordine la comandă ... Exact aceleiași discurs că cel al lui Niculae Ceaușescu după revoluția de la Timișoara când acesta dădea vina pe agenturile străine și postul de televiziune Europa Liberă ...Am crezut că o dată cu căderea comunismului lucrurile nu vor mai sta așa...Dar mam înșelat ..E Chiar mai RAU ca-n înainte de 1989... Șefa dNA e reîncarnare a Anei Pauker !.