Ce trebuie să știe fermierii care depun cereri de plată la APIA?

Atenție, fermieri! O Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG nr. 15/2015) modifică termenele de depunere a cererilor unice de plată, stabilește condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească fermierii, inclusiv formele asociative ale fermierilor, utilizatorilor de pășuni și fânețe, și clarifică modalitatea prin care se dovedește calitatea de fermier activ de către fermierii care nu au mai depus cereri de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în anii precedenți. Potrivit ordonanței, fermierii mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a depune cererea unică de plată, dacă nu vor să achite penalizări. Mai precis, ei pot depune cererile pentru 2015 (inclusiv modificări, corecturi, actualizări etc.) până la 15 iunie. Cererile unice de plată pot fi depuse și după 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% (pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere) a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la 15 iunie, în acest an. Totodată, utilizatorii terenurilor din categoria de folosință pășuni/fânețe vor putea depune cererea unică de plată pentru terenurile în cauză fără a fi obligați să dețină și animale pentru pășunarea acelor suprafețe de teren, cu obligația de a dovedi activitatea agricolă minimă de cosit cel puțin o dată pe an, prin valorificarea/depozitarea fânului rezultat. Legislația completă în ce privește depunerea cererii unice de plată pentru anul 2015 poate fi consultată pe pagina oficială web a Agenției, la adresa http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-de-plata-legislatie.

În ce privește fermierii care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, la articolul 6, OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea Art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăților directe depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (41). Totodată, la articolul 7 / OUG 3/2015, alineatul (21), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative și a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deținător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor și numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat, la care se anexează hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor.