CE under 18 de baschet feminin va avea loc în România

Campionatul European under 18 de baschet feminin, Divizia B valorică, din 2007, va avea loc în România, la Timişoara, în perioada 29 iunie - 8 iulie, conform anunţului oficial făcut de FIBA Europe. Oficialii FIBA Europe au decis ca România să fie gazda CE under 18 de baschet feminin, declarîndu-se mulţumiţi de condiţiile în care a fost organizată competiţia similară masculină, la Sibiu, în vara acestui an. Reprezentativa masculină under 18, care a cîştigat Divizia B valorică, la Sibiu, calificîndu-se în primul eşalon, va evolua la CE din 2007, în Serbia, la Novi Sad (29 iunie - 8 iulie). Forul continental a mai anunţat şi datele meciurilor retur ale naţionalei de seniori, implicată în campania de calificare în Divizia A valorică, din preliminariile CE din 2007, după cum urmează: Cipru - România (25 august 2007), România - Irlanda (1 septembrie 2007) şi Elveţia - România (5 septembrie 2007). În partidele tur, disputate în luna septembrie a acestui an, naţionala României a obţinut trei victorii, fiind singura neînvinsă în Grupa A, cu 6 puncte.