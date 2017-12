Ce vești au meteorologii pentru următoarele zile, la mare?

Vremea la mare va fi deosebit de frumoasă în următoarele zile, potrivit prognozei meteorologilor. Astfel, după câteva zile mohorâte, turiștii, dar și constănțenii se vor bucura de mult soare pe litoral și de temperaturi maxime de până la 33 de grade C. Astfel, miercuri, 19 iulie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 27 și 32 de grade C, iar minimele se vor înregistra între 16 și 21 de grade C. Joi, 20 iulie, maximele vor fi tot între 27 și 32 de grade C, iar minimele între 16 și 22 de grade C. Vineri, 21 iulie, va fi de asemenea frumos, va fi mult soare, iar temperaturile maxime se vor situa în intervalul 28 și 33 de grade C, iar minimele între 17 și 23 de grade C, potrivit meteorologilor.