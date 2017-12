Cea mai bogată actriţă din România are o plajă şi două restaurante

Actrita Maria Buza exceleaza nu numai pe scena ci si in afaceri.

Maria Buza s-a afirmat ca membra a grupului umoristic „Voua”, apoi a facut parte din trupa Teatrului National din Bucuresti. Ulterior, Buza a fost implicata in cateva proiecte de televiziune, prezentand mai multe emisiuni. Mai mult, ea si canta, de cele mai multe ori cu sotul ei, violonistul George Patrascu.