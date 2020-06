Cea mai eficientă metodă de prevenire a transmiterii COVID-19

Mario Molina, câştigător al Premiului Nobel pentru Chimie în 1995, este unul dintre autorii studiului care a concluzionat că purtarea măştii în public reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a transmiterii de la om la om.



Un studiu realizat de o echipă de cercetători condusă de un profesoral Universităţii Texas A&M a descoperit că refuzul de a purta mască creşte dramatic şansele unei persoane de a fi infectate de virusul COVID-19.



Conform Adevarul, Echipa a examinat modul în care virusul COVID-19 este transmis de la o persoană la alta. Studiind strategiile adoptate de autorităţi în China, Italia şi New York City şi numărul de infecţii, cercetătorii au descoperit că folosirea măştii a redus numărul de infecţii cu peste 78.000 în Italia (în perioada 6 aprilie-9 mai) şi cu peste 66.000 în New York (din 17 aprilie în 9 mai).



„Rezultatele noastre arată clar că transmisia aeriană prin aerosoli proveniţi de la respiraţie reprezintă calea dominantă pentru răspândirea COVID-19" a spus profesorul.