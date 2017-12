Ceaţa a închis porturile

Efectuarea manevrelor în Porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud – Agigea, maritim şi fluvial, a fost suspendată, iar traficul pe Canalul Dunăre Marea-Neagră a fost restricţionat, luni noapte, din cauza ceţii. Potrivit căpitanului şef al Portului Constanţa, Alexandru Mezei, activitatea navelor în porturile maritime a fost suspendată sub o milă marină din cauza vizibilităţii reduse. De asemenea, traficul fluvial pe Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost şi el restricţionat tot din cauza ceţii. „Activitatea în porturile maritime şi traficul fluvial au fost reluate azi dimineaţă (n.r. ieri), la ora 6.30“, a spus Mezei.

Şeful Serviciului Dirijare Trafic din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR), Emil Guşă a declarat că din cauza trecerii de la sezonul cald la cel rece şi a diferenţelor de temperatură între noapte şi zi, de-a lungul ţărmului apare fenomenul de ceaţă care afectează activitatea portuară. „Pînă acum am avut porturile închise pentru perioade scurte de timp, între 30 minute şi o oră. Ţinînd cont de experienţa anilor anteriori, în acestă perioadă din an este posibil ca din cauza ceţii să se stopeze activitatea în porturile maritime pentru perioade mai lungi de timp“ a spus Emil Guşă. În perioada suspendării manevrelor din cauza condiţiilor hidro-meteorologice, operatorii de trafic din cadrul ANR avertizează continuu navele aflate în marş, în radă sau la cheu cu privire la situaţia meteo, dispun măsuri suplimentare de siguranţă, monitorizează activitatea navelor, iar în caz de necesitate dirijează şi acordă asistenţă navelor. „Sînt situaţii cînd navele sînt surprinse de fenomenele meteo în timpul efectuării manevrelor. În funcţie de situaţie şi dotare, acestea sînt îndrumate fie să ancoreze în locul în care au fost surprinse, fie cu ajutorul echipamentelor VTMIS sînt dirijate pînă la dană. O astfel de situaţie am avut şi luni noapte, cînd în momentul apariţiei ceţii şi a închiderii portului nava Grace 2, sub pavilion Panama, efectua manevrele de acostare în dana 53. Pilotul aflat la bord, ajutat de operatorul de trafic a efectuat mai încet manevrele, iar nava a acostat în siguranţă“, a explicat Guşă.