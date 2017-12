Ceauşescu ar câştiga alegerile prezidenţiale

09:22:06 / 11 Aprilie 2014

Viata pe vremea lui Ceausescu a fost mai grea ca acum!

Descriere simpla aleatorie. Iarna frig in apartamente, cu gheata pe peretii interiori. Lipsa totala a aparatelor de aer conditionat facea aerul imposibil de respirat in orice locatie. Magazinele erau lipsite de marfa, la cele de electrocasnice nu erau la vanzare frigidere, aragazuri, nici macar televizoare alb-negru!? La magazinele alimentare singura marfa din belsug erau cutiile de creveti vietnamezi, dar carnea lipsea cu desavarsire, ca sa o cumperi trebuia sa stai la coada de pe la ora 4 dimineata! Pentru lactate coada se forma la ora 1 dimineata! Pentru ca sa ai un telefon fix acasa trebuia sa astepti... 7 ani, apoi primeai un numar... cuplat, adica doua numere pe fir, ceea ce insemna ca daca vorbea cuplajul numarul tau suna ocupat! Pentro o masina noua trebuia sa astepti 5 ani, dar banii ii depuneai anticipat. Autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele circulau cu oameni pe scara si cu usile deschise, vara erai lac de sudoare! Nu aveai voie sa vorbesti cu cetateni straini. Nu aveai dreptul sa ai alta moneda in afara de leu. Televizorul functiona numai 2 ore zilnic. Pe strazi stalpii de iluminat public erau aprinsi din partu in patru, adica trei stinsi, unul aprins si doar pe o singura parte a bulevardelor! La ora 11 noaptea se oprea curentul, daca te prindea in lift, dormeai acolo! Toate produsele vandute erau Made in Romania, 98% din ele de foarte proasta calitate, practic le cumparai si le aruncai! Nu exista niciun program radio in stereofonie pe ultrascurte, doar doua programe pe unde medii, receptia era extrem de proasta! Era interzis sa critici tara, partidul si presedintele. Restaurantele se inchideau la ora 10 noaptea, dupa aceasta ora absout nimic nu era deschis! Si sunt multe de adus aminte, dar nu mai am timp. Atunci aveam tot timpul din lume...