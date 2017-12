Cei mai îndrăgiţi actori refuză contactul cu... lumea virtuală

Angelina Jolie, Tina Fey, Sandra Bullock, Daniel Craig, Brad Pitt şi Johnny Depp se numără printre vedetele de la Hollywood care au explicat, pentru revista ”Vanity Fair”, motivele pentru care nu au conturi pe reţelele de socializare. În timp ce cântăreţii pop şi vedetele de reality-show se numără printre cei mai activi utilizatori ai platformei de microblogging Twitter, starurile de cinema, în cea mai mare parte, au rezistat impulsului de a se alătura freneziei generate de reţelele de socializare.

DREPTUL LA INTIMITATE Vedetele de cinema ţin la intimitatea lor. Sandra Bullock a declarat că nu este pe Twitter pentru simplul motiv că nu îşi doreşte ca, tot timpul, cineva să ştie unde se află ea. Pentru unele staruri de cinema, această chestiune pare să fi devenit o vendetă personală. ”Twitter mi-o trage în fiecare zi din viaţa mea. Pentru că oamenii încep să scrie pe Twitter: ”Stau chiar lângă Kristen Stewart acum!” şi paparazzii apar imediat”, declară frumoasa Kristen Stewart. George Clooney a mers până într-acolo încât a declarat că nu înţelege motivul pentru care o persoană celebră ar trebui să se conecteze vreodată pe Twitter. ”Folosirea acestor platforme te face să te simţi prost până la urmă, într-un fel sau altul”, crede George Clooney. Pentru... frumuşica Julia Roberts, ”reţelele de socializare seamănă cumva cu vata pe băţ; arată atât de atrăgător şi simţi că nu poţi să-i rezişti, încât abia aştepţi să ajungi acolo. Apoi, te alegi cu degete lipicioase şi îţi dai seama că a durat doar o fracţiune de secundă”. ”Nu sunt pe Facebook. Nu sunt nici pe Twitter. ”M-am trezit de dimineaţă şi am mâncat un ou”??? Ce relevanţă ar avea asta pentru cineva? Reţea de socializare? Telefonaţi-vă unul altuia, mergeţi într-un bar şi beţi ceva împreună!”, comentează actorul britanic Daniel Craig.

Alte vedete consideră că ideea de a se conecta pe reţele de socializare este copleşitoare. ”Toată lumea vorbea ieri despre Twitter şi Instagram şi Tumblr. Eram cu adevărat confuză şi m-am simţit copleşită. Am simţit la propriu cum îmi pierd respiraţia. Oamenii îmi tot arătau acele lucruri amuzante, iar eu îmi spuneam: ”Trebuie să am şi eu asta”. Ce este Pinterest? Nu am aşa ceva. Am înţeles până la urmă că, până îl voi avea şi eu, altceva nou va fi în vogă. Mi-am cumpărat o cutie cu CD-uri cu mai puţin de un an în urmă”, a declarat Jennifer Lawrence. ”Nu aş putea trăi cu mine însumi dacă aş începe să scriu pe Twitter. Mi-aş spune: ”Uite aşa începe nebunia””, a declarat şi Bruce Willis.

ANALFABETISM TEHNIC Un număr ciudat de mare de actori faimoşi nu ar putea scrie pe Twitter nici dacă ar vrea, pentru că au probleme care ţin de... analfabetism tehnic. ”Înainte de toate, nu ştiu să folosesc un computer”, recunoaşte însuşi Brad Pitt. La rândul ei, Angelina Jolie, partenera sa de viaţă, a declarat: ”Aşa cum ştie şi Brad, adevărul e că nu prea ştiu să pornesc un computer”. Jennifer Aniston recunoaşte că este ”cu adevărat o analfabetă din punct de vedere tehnic”. ”Atunci când văd diverşi oameni folosindu-şi telefoanele BlackBerry, lucrând cu ele aşa cum ar folosi un uscător de păr, sunt complet uluită”, mai povesteşte Jennifer Aniston. Johnny Depp nu are telefon mobil, pentru că... pur şi simplu nu îi plac telefoanele şi nici ideea de a putea fi contactat tot timpul. ”Nu folosesc internetul, dar se pare că acolo poţi să găseşti absolut orice”, a afirmat cu umor Winona Ryder.