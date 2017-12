Cel mai aşteptat meci din istorie!

Derby-ul derby-urilor în Europa şi chiar în lume este meciul dintre Real Madrid şi AC Milan! Cele mai titrate echipe din lume - AC Milan (18 trofee) vs. Real Madrid (17 trofee) - cele mai de succes în Liga Campionilor - Real Madrid (9 trofee) vs. AC Milan (7 trofee) - se întîlnesc în grupele acestei ediţii a UCL. O ciocnire a titanilor, care nu poate aduce decît spectacol şi o uriaşă audienţă pe întreg mapamondul! Spaniolii vin în acest meci în postura de mari favoriţi după fulminanta campanie de achiziţii din vară. Real va juca, însă, fără una din marile vedete, Cristiano Ronado fiind accidentat. Accidentări serioase şi la oaspeţi, Gattuso şi Storari rămînînd la Milano. Deşi are şansa a doua în meciul din această seară, AC Milan se bazează pe renaşterea lui Ronaldinho, cel care a mai bătut de unul singur pe Real, atunci cînd evolua la Barcelona. Alte partide importante pentru şefia grupelor respective sînt meciurile de la Bordeaux şi Moscova.

Programul partidelor din această seară, toate avînd ora de start 21.45, cu excepţia meciului de la Moscova, programat de la ora 19.30 - Grupa A: Girondins Bordeaux - Bayern Munchen; Juventus Torino - Maccabi Haifa; Grupa B: ŢSKA Moscova - Manchester United; VfL Wolfsburg - Beşiktaş Istanbul; Grupa C: Real Madrid - AC Milan; FC Zurich - Olympique Marseille; Grupa D: FC Porto - APOEL Nicosia; Chelsea Londra - Atletico Madrid.