Cel mai bun contract colectiv din țară, la Constanța!

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța are unul dintre cele mai bune contracte colective de muncă (CCM) din sectorul sanitar de până acum, a anunțat ieri, după semnarea documentului, managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. După aproape trei ani de când cea mai mare unitate sanitară din județ n-a mai avut un CCM, s-a reușit implementarea unui act ce vine în sprijinul celor 2.200 de angajați. Au fost două luni de negocieri aprinse, dure pe alocuri, potrivit liderului sindicatului ”Sanitas”, Nicolae Manea, dar toate în favoarea salariaților. Efectele se vor vedea și în ceea ce privește creșterea calității actului medical, asigură managerul dr. Căpățînă. ”Au fost întâlniri dese, cu negocieri intense, însă, până la urmă, cred că am reușit să închegăm un CCM, la nivelul spitalului, care să satisfacă în primul rând cerințele angajaților și, nu în ultimul rând, beneficiarul serviciului, adică angajatorul. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat și vreau să mulțumesc sindicatelor, în special sindicatului ”Sanitas”, pentru că a făcut toate demersurile pentru a deveni reprezentativ. Probabil că știți că legea s-a schimbat, iar ei au avut de făcut eforturi. Și le-au făcut. Vreau să mulțumesc celor care au participat la negocieri, colegilor, avocaților, pentru că tot ceea ce am făcut este un contract încheiat pe doi ani de zile”, a declarat managerul. Tot dr. Căpățînă a adăugat că noul CCM va fi în beneficiul tuturor și speră ca acest semnal să fie unul pozitiv. ”Dacă angajații sunt mulțumiți la locul de muncă, calitatea actului medical va crește. Mulțumesc și Consiliului Județean Constanța, care ne-a sprijinit în demersul cel mai important pe care l-am avut de făcut, și anume tichetele de masă, pentru că o parte din banii pe care îi vom aloca pentru tichete vor veni de la CJC”, a precizat managerul.

La rândul său, liderul Sindicatului ”Sanitas” Constanța, Nicolae Manea, a reamintit că SCJU nu a mai avut un CCM de la 1 ianuarie 2012, iar acum s-a ajuns la ”cel mai bun CCM din sectorul de activitate în Sănătate”. ”Chiar dacă am avut momente în care am părut că ne împotmolim, important este că, și cu sprijinul CJC și cu puțină rațiune, am reușit să depășim aceste momente și să ajungem în faza pe care am tot așteptat-o din 2012: să semnăm un CCM. Oamenii aveau așteptări foarte mari, nu era normal ca în 2015 să nu se poată acorda tichete de masă. Noi am înțeles toate problemele, inclusiv financiare, de aceea a fost foarte importantă și intervenția CJC”, a declarat liderul ”Sanitas” Constanța. Manea a subliniat că erau foarte multe aspecte care trebuiau reglementate, așa că sunt deschise și multe procese cu SCJU, care până la urmă au fost câștigate, în mare parte. ”Începând de astăzi (ieri - n.r.) intrăm într-o normalitate”, adaugă Manea.

NEGOCIERI CU FINAL FERICIT! Concret, a explicat liderul ”Sanitas”, s-a rezolvat problema tichetelor de masă. ”Fiecare salariat va primi lunar câte 20 de tichete, cu respectarea condițiilor legale. Al doilea lucru - s-a rezolvat problema concediului de odihnă, în funcție de fidelizare. Inițiativa a aparținut managerului. Fiecare salariat va primi 25 de zile de concediu, indiferent de vechime. Se vor aplica în plus zile suplimentare, specifice locului de muncă: de exemplu, UPU are în plus 8 zile pentru că acolo nivelul de stres este foarte mare. În plus, ca o noutate, dacă la nivel național sporul de fidelizare este de o zi, la SCJU se vor aplica 3 zile pentru fiecare 5 ani de vechime în cadrul spitalului”, explică Manea.

LA NICIO UNITATE SANITARĂ NU MAI EXISTĂ ACEASTĂ FIDELIZARE.

GRATUITĂȚI Totodată, în CCM sunt menționate și o serie de gratuități. Astfel, angajații vor beneficia de: control medical periodic, dar și, anual, un control medical complet. Toate prestațiile medicale ce se pot efectua în unitate cu recomandarea medicului de familie sau specialist sunt fără plată pentru salariații unității. SCJU se obligă să faciliteze accesul cu prioritate la serviciile care au fost concesionate. De asemenea, salariații unității și membri de familie - soț, soție, copii, părinți - beneficiază de prioritate la consult medical, analize și investigații. ”Era aberant ca salariații să stea la cozi sau să existe conflicte când trebuia să-și facă o investigație, o analiză. Lucrurile vor fi afișate pentru a nu mai exista probleme. Eliberarea de diferite formulare, adeverințe, certificate și alte asemenea acte este gratuită pentru salariații unității. Mai mult, noi am insistat pe protecția salariaților. Astfel, în cazul în care ordonatorul principal de credite va iniția acte normative de concediere colectivă, angajatorul va acorda salariaților concediați compensații bănești în valoare de: pentru vechime de 0 - 5 ani - 5 salarii brute lunare, pentru 5 - 10 ani - 12 salarii brute lunare și pentru vechime de peste 10 ani - 24 de salarii brute lunare”, precizează Manea. Printre altele, există și Ziua Sănătății, liberă, fără recuperare, dar sunt și zile libere plătite pentru evenimente deosebite: căsătoria salariatului - 5 zile, nașterea unui copil - 5 zile, căsătoria unui copil - 3 zile, decesul soțului, soției, copilului și rudelor de gradul 1 - 5 zile, decesul rudelor până la gradul 3, inclusiv - 2 zile. ”Am ajuns la un CCM pe care îl considerăm foarte bun, care protejează atât salariații, cât și conducerea unității, pentru că știți foarte bine că Legea 62/2011 spune foarte clar că, atât timp cât ai un CCM, nu poți să faci grevă. Nimeni nu își dorește. Important este să rezolvăm prin negocieri și discuții”, a adăugat Manea. CCM este semnat pentru o perioadă de 2 ani, începând de la data înregistrării la ITM. Sindicaliștii, dar nu numai, au primit vestea cu mare bucurie. ”Multora nici măcar nu le vine să creadă”, a adăugat Manea.