Piesele pop şi rock au înlocuit tradiţionalele cîntece folosite pentru adormirea bebeluşilor, melodia “Patience” a trupei Take That, fiind cea mai populară. Potrivit unui sondaj efectuat în Marea Britanie, piesele “Angels” a lui Robbie Williams şi “Wonderwall” a trupei Oasis, s-au dovedit foarte populare în rîndul celor 2.000 de mame care au participat la acest sondaj. Rezultatele studiului au arătat că două treimi dintre piesele preferate de mămici, considerate cîntece pop-rock, sînt mai eficiente pentru adormirea micuţilor decît cîntecele tradiţionale de leagăn.

Studiul a fost efectuat de un cunoscut site britanic dedicat îngrijirii copiilor, The Baby Website. Aceste preferinţe ale copiilor surprinzătoare prin faptul că ei sînt influenţaţi de muzica pe care o ascultă mamele în timpul zilei. Piesa “Patience” a trupei Take That a fost declarată cel mai popular cîntec de leagăn, urmînd piesa “Angels” a lui Robbie Williams şi “I Kissed a Girl” a lui Kate Perry. Pe poziţia a patra s-a clasat James Blunt cu “You\'re Beautiful”, iar locul al cincilea i-a revenit lui Elvis Presley cu “Love Me Tender”. Topul zece este completat de Christina Aguilera cu “Beautiful”, Duffy cu “Warwick Avenue”, Guns N\' Roses cu “Sweet Child O\' Mine”, Oasis cu “Wonderwall” şi Sugababes cu “Girls”.

Acelaşi sondaj a relevat faptul că 13% dintre mamele britanice consideră cîntecele de leagăn tradiţionale ca fiind prea învechite, iar 10% dintre intervievate au mărturisit că nu îşi aduc aminte versurile niciunui cîntec de leagăn. Aproape 50% dintre mame au declarat că trebuie să le cînte micuţilor lor pentru a-i linişti atunci cînd plîng, iar peste 33% au declarat că trebuie să le cînte micuţilor pentru a-i adormi.