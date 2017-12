Astăzi va fi lansat cel mai nou joc bazat pe franciza ”Star Wars / Războiul Stelelor”, Star Wars - The Old Republic. Jocul creat de EA este un MMORPG (massively multiplayer online roleplaying game) a cărui acţiune se petrece cu sute de ani înainte de cea din filmele lui George Lucas. Pe lângă preţul jocului, persoanele care vor să-l joace vor trebui să achite o taxă lunară de 14,99 dolari. Star Wars - The Old Republic este cel mai scump joc realizat vreodată, a costat 100 de milioane de dolari şi îşi propune să detroneze supremaţia jocului World of Warcraft pe piaţa MMORPG-urilor, care se laudă cu peste zece milioane de jucători în lumea întreagă.