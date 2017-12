Cele două eleve care şi-au bătut colega riscă exmatricularea

Bătută cu sălbăticie vineri seară de două dintre colegele sale de clasă, Cristina Georgiana Ciobotea se află, în continuare, internată la Spitalul Municipal Mangalia, starea sa fiind gravă. Tatăl tinerei de 17 ani a declarat ieri că cei din conducerea Liceului "Ion Bănescu" Mangalia, locul unde s-a înregistrat infracţiunea, s-au arătat nemulţumiţi de faptul că a făcut publică agresiunea, luînd legătura cu reprezentanţii mass-media. "M-a sunat doamna directoare Boboc (n.r. Camelia Boboc) care mi-a spus că nu trebuia să iau legătura cu ziarul "Telegraf" şi într-un fel m-a ameninţat. M-a invitat să stăm de vorbă la liceu, dar am refuzat spunîndu-i că eu stau la Chirnogeni şi am treabă, nu pot ajunge pînă la Mangalia. Vom depune plîngere penală împotriva celor care au bătut-o pe Cristina, întrucît ea este minoră şi putem lua această hotărîre în locul ei", a declarat Ion Florea. Tatăl spune că fata sa se simte în prezent ceva mai bine, dar acuză încă dureri în locul unde a încasat cele mai multe lovituri şi anume în zona unde a suferit în urmă cu trei ani o operaţie de apendicită. "Ceea ce s-a întîmplat în acea pauză, chiar în clasă, nu a fost nici pe departe o joacă de copii, ci o bătaie în toată regula. Nu este pentru prima dată cînd se întîmplă aşa ceva. Unii dintre colegii ei au ameninţat-o cu acte de violenţă cerîndu-i să le dea să copieze la unele teste, dar ea a refuzat", a mai spus tatăl victimei. Potrivit unor surse neoficiale, astfel de fapte de violenţă ar mai fi avut loc la liceul din Mangalia, dar pînă acum au fost muşamalizate de conducerea liceului, care nu a vrut ca scandalurile să fie făcute publice. Poliţiştii din Mangalia s-au autosesizat în acest caz şi au declanşat o anchetă, încadrarea juridică a faptei urmînd să fie făcută în funcţie de rezultatul certificatului medico-legal. Cristina Georgiana Ciobotea are rezultate foarte bune la învăţătură, iar în urmă cu o săptămînă a refuzat să chiulească de la o oră împreună cu restul clasei, atitudine ce i-a atras ura colegelor Violeta Giorgiana Oneci, din satul Dulceşti, şi Corina Anamaria Catargiu, din Tuzla, ambele de 18 ani, care ulterior au şi agresat-o.

Conducerea liceului a declanşat o anchetă internă

Acuzată de Ion Florea că s-ar fi arătat nemulţumită de faptul că acesta a anunţat presa, directorul general al Liceului "Ion Bănescu", prof. Camelia Boboc a declarat că nu ea a fost cea care a luat legătura cu părinţii victimei, ci adjunctul său, Rodica Pricopie, dar că în niciun caz nu se pune problema vreunui reproş sau a vreunei încercări de muşamalizare. "Eu am fost timp de două zile la un curs organizat de Casa Corpului Didactic, dar am cerut colegelor mele să ia legătura cu toţi părinţii fetelor implicate în incident şi să îi invite la liceu pentru a discuta. Aceştia nu au venit astăzi (n.r. sîmbătă), dar din cîte am înţeles au spus că vor fi prezenţi luni dimineaţă. Nu se pune problema vreunei muşamalizări pentru că nu avem ce ascunde. Am înfiinţat o comisie care va face o anchetă cu privire la acest incident nedorit şi, în funcţie de rezultatul cercetărilor, vom lua măsurile necesare, conform regulamentului. În astfel de cazuri se poate ajunge de la scăderea notei la purtare şi pînă la mutarea disciplinară a vinovaţilor sau exmatriculare. Din cîte am înţeles de la dirigintele acestei clase a XI-a, în trecut au mai existat discuţii între elevi, au fost scăzute note la purtare unora dintre ei, dar niciodată pînă acum nu s-a ajuns la acte de violenţă", a mai spus Camelia Boboc. Potrivit cadrului didactic, Cristina a fost agresată la ora 16.30, după care a anunţat fapta la cancelarie şi a dat o declaraţie în faţa profesorului de serviciu. "I s-a spus că poate pleca acasă dacă vrea, dar ea a spus că nu se simte rău şi că oricum trebuie să aştepte terminarea orelor de curs (n.r.19.00) pentru a putea lua apoi autobuzul spre casă. Eu am fost astăzi (n.r. sîmbătă) de două ori la ea la spital şi din cîte am înţeles conflictul l-a avut doar cu una dintre colege. Cealaltă ar fi participat la incident, doar aruncînd peste Cristina faţa de catedră. Nu este adevărat că nu a intervenit niciun elev în timpul incidentului, pentru că acest conflict s-a încheiat după ce o a patra fată din clasă le-a despărţit ", a precizat directorul liceului.

ISJ va monitoriza mersul cercetărilor

"Este regretabil ce s-a întîmplat la o unitate şcolară din judeţul nostru. În acest moment se desfăşoară o anchetă internă pentru elucidarea evenimentelor care s-au petrecut la Colegiul < Ion Bănescu > din Mangalia. Comisia instituită de directorul unităţii şcolare Camelia Boboc va stabili care sînt persoanele vinovate de agresiunea împotriva acestei eleve de clasa XI-a care a ajuns la spital. Conform Regulamentului şcolar, cazul va fi supus dezbaterii Consiliului Profesoral care va stabili sancţiunile care se impun”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului şcolar judeţean, prof. Roxana Andreea Niculae. Ea a mai spus că în astfel de situaţii, sancţiunile sînt scăderea notei la purtare, cu cel puţin trei puncte, sau chiar exmatricularea. Măsurile aplicate trebuie să fie ferme, pentru că în ultimii ani mai mulţi elevi au fost victimele violenţei din şcoli în unele situaţii bătăile s-au soldat chiar cu moartea unor copii.