Cele mai atrăgătoare destinații de shopping din lume

Turismul de shopping împacă două categorii de persoane: cele care adoră să călătorească și cele care se dau în vânt după cumpărături. Doritori sunt destui, și asta pentru că nimic nu se poate compara cu o excursie într-un oraș mare, în care se pot vizita atracțiile turistice, dar se poate trece și pragul unui magazin universal generos, în care se găsesc produse pentru toate vârstele, gusturile și buzunarele. Cele mai cunoscute astfel de magazine universale din lume merită să se afle pe lista cu destinații de excursie, chiar și a celor care nu sunt împătimiți ai shoppingului.

LE BON MARCHE, PARIS

Unul dintre ele este Le Bon Marche, din Paris. Considerat cel mai modern magazin universal din lume, Le Bon Marche Rive Gauche a fost un loc șic, dar și pentru cumpărături al Parisului chiar de la deschidere, în 1852. Încă de la început, Le Bon Marche a fost un loc inovator, care a venit cu idei noi, precum camerele pentru citit pentru soții comozi, ce au fost imitate apoi în toată lumea. Pe lângă marfa sa atrăgătoare, Le Bon Marche se laudă și cu o colecție de artă care este expusă de jur împrejurul magazinului.

SELFRIDGES, LONDRA

Nicio listă cu magazine universale nu este completă fără Selfridges. Spațiul comercial, situat în zona centrală de interes pentru shopping de pe Oxford Street, are o galerie de încălțăminte ca un altar, aceasta fiind cea mai mare din lume, destinată atât bărbaților, cât și femeilor. În 2014, Selfridges a cheltuit nu mai puțin de 432 milioane de dolari pentru a crea cel mai mare departament de accesorii din lume.

BERGDORF GOODMAN, NEW YORK

Bergdorf Goodman de pe Fifth Avenue este locul în care lui Carrie Bradshaw din ”Sex and the City” îi place să-și înnoiască garderoba, la fel ca și celorlalți locuitori din viața reală a New York-ului. În plus, aici există și raioane dedicate locuinței, cărților și copiilor, dar și restaurante.