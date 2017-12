„Celelalte Cuvinte”, senzaţionale la Constanţa

Trupa „Celelalte Cuvinte”, una dintre cele mai valoroase formaţii rock autohtone, dar ale cărei apariţii din ultimii ani au fost destul de rare, a concertat, sîmbătă seară, în clubul Phoenix, pentru publicul de la malul mării. În ciuda faptului că formaţia a fost foarte cunoscută mai ales înainte de anii ‘90, la concertul de la Constanţa au luat parte chiar şi copii de şase sau şapte ani, care au „trăit” din plin melodiile ritmate ale grupului, însă nu a lipsit nici publicul matur, grupul „Celelalte Cuvinte” fiind preferatul studenţilor din urmă cu aproape două decenii.

Trupa şi-a început recitalul pe scena clubului „Phoenix” cu melodii ritmate, care au fost întîmpinate cu ropote de aplauze şi urale. Din repertoriul prezentat publicului constănţean, sîmbătă seară, nu au lipsit nici baladele, care s-au bucurat de aceeaşi primire entuziastă. În timpul concertului, cei mai înfocaţi fani au preferat să se ridice de la mese şi să se apropie de scenă, „show-ul” oferit de rock-erii pletoşi, pe ritmul muzicii, fiind cel puţin la fel de interesant ca cel al grupului. „Mulţumim publicului de la Constanţa pentru primirea de care am avut parte şi pentru faptul că nu ne-a uitat. În acest an, vom scoate, pe piaţa muzicală, un nou album, iar în această seară (n.r. sîmbătă seară) am cîntat şi melodii noi, de pe viitorul material discografic, care au fost bine primite de constănţeni”, a precizat Călin Pop, solistulul grupului.

Componenţa actuală a trupei este: Călin Pop - voce şi chitară, Marcel Breazu - bass şi voce, Leontin Iovan - tobe, Tiberiu Pop - keyboards, Ovidiu Roşu - inginer de sunet. „Celelalte Cuvinte” a luat fiinţă la Oradea, la sfîrşitul anilor ‘70, numindu-se, iniţial, „Sonic”. La începutul lui 2001, grupul a decis să nu mai apară în public pînă la terminarea înregistrărilor pentru noul album. În 2003, trupa „Celelalte Cuvinte” a susţinut un concert de revenire, la „Arenele Romane”, cu mare succes în rîndurile iubitorilor de muzică rock, iar în acest an, grupul se pregăteşte să revină cu un nou material discografic.