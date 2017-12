Centru de informare pentru locuitorii din Pecineaga

09:32:32 / 29 Aprilie 2014

Pecineaga

Din pacate Pecineaga nu a primit fonduri pentru dezvoltarea comunei. Asa acum am trait 20 de ani sub talpa PSD asa vom trai si de acum incolo daca nu se trezesc romanii. Primarul e om de nota 10 si vrea sa faca treaba dar nu are cu ce.