Certificate de deces fără... nume!

În multe dintre spitalele din România, cadrele medicale se văd neputincioase în faţa cazurilor care nu au niciun act de identitate, astfel că, în caz de deces, se eliberează certificate de deces chiar şi pe „numele” de… necunoscut. „Nu cu mult timp în urmă am eliberat un certificat de deces unei persoane fără acte de identitate. În dreptul numelui am trecut “necunoscut”. A fost o persoană adusă de pe stradă, cu o tuberculoză într-un stadiu foarte avansat. Şi nu este un caz singular”, a declarat directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Elena Danteş. Aşa procedează medicii în toate aceste cazuri şi asta pentru a nu păstra cadavrele prea mult timp în morga unităţii sanitare. Dr. Danteş spune că la spital ajung bolnavi din toate zonele ţării, astfel că pentru realizarea unei mici anchete de identificare a bolnavilor se apelează şi la reprezentanţii poliţiei din localitatea pe care o spune bolnavul respectiv. „Cu sprijinul Poliţiei, în unele cazuri mai reuşim să-i identificăm. De exemplu, zilele trecute am internat un bolnav cu o formă de tuberculoză avansată (n.r. - gaură în plămîn), care ne-a spus că este din Braşov, dar că nu are asupra sa niciun act de identitate. Lucra în Constanţa fără forme legale. Între timp s-a îmbolnăvit, astfel că s-a impus internarea sa de urgenţă, mai ales că avem de-a face cu un bolnav care transmite boala”, spune dr. Danteş. După lungi discuţii purtate cu bolnavul, dar şi cu sprijinul Poliţiei, s-a reuşit identificarea acestuia. Însă este un caz fericit. De regulă, persoanele găsite pe stradă şi care sînt aduse de ambulanţe la spital nu sînt identificate. „Ne agităm, dăm telefoane la Poliţie, însă nu în toate cazurile reuşim să aflăm datele de identificare ale bolnavilor, astfel că avem şi situaţii cînd suportăm costurile de spitalizare”, a mai spus dr. Danteş.