CFR nu s-a prezentat la Băneasa!

06:49:12 / 02 Septembrie 2014

Domnule Carja

In calitate de presedinte AJV iti recomand restructurarea acestei "Liga IV" in asa fel incat sa nu fie decat o singura serie de maxim 12 echipe,celelalte ramase sa formeze o serie de Promotie sau trimise in campionatul judetean. In noua forma sa fie sanctionate drastic,chiar depunctare,echipele care desconsiderand juniorii isi bat joc de bietii copii. Rezultate la juniori cu peste zece goluri diferenta,subterfugii in neprezentare(lipsa teren regulamentar,lipsa vize medicale,numar insuficient de jucatori etc)duc la descurajare fata de cursivitatea competitie si la echipele serioase. In acelasi timp un numar de 12 echipe ar mari valoarea competitiei iar echipa campioana prin disputarea a mult mai meciuri grele,va castiga in valoare si ar avea sanse mai mari de promovare(daca si doreste!) Ar fi o liga mai puternica si ar capta si interesul mai multor iubitori de fotbal